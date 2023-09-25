Руками краще не торкатися. Військовий батальйону Да Вінчі розповів, з ким доводиться воювати

Заступник начальника з розвідки батальйону Вовки Да Вінчі та лідер вуличного руху Гонор Сергій Філімонов розповів виданню ҐРУНТ про росіян на фронті. Читай, як відрізняють хворих росіян на фронті та чого встиг навчитися ворог за час війни.

Російські окупанти швидко вчаться: з ким доводиться воювати

Військовий каже, ворог багато чого навчився за час війни, але якість війська залишається низькою. Крім цього, значна частина окупантів — хворі, тому їх намагаються не торкатися.

Росіяни за цей час навчаються, у них зростає рівень використання артилерії, дронів. Вони уже не використовують так по-тупому техніку, як ми це бачили на початку війни, — розповідає військовий.

Крім цього, ворог постійно застосовує авіацію, Ланцети. Рівень ворога росте, але піхота залишається низької якості. Основна частина бійців — люди з тюрем. Їх відправляють на штурми, які військові називають “м’ясними”, а після цього заводять регулярні підрозділи.

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Попри те, що ворог вчиться, Сергій Філімонов наводить приклади влучань в ІЛ-76 у Пскові, Кримський міст, кораблі тощо.

Багато у чому Росія була сильнішою, це було головним аргументом на перемогу. Ми бачимо, що починаємо їх наздоганяти, і навіть переганяти.

Сергій Філімонов каже, від росіян ЗСУ навчилися, що не можна йти колоною техніки, як це робив ворог. Це дозволило уникнути втрат.

Найчастіше ми навчаємося на їхніх помилках. Щось береш у ворога, чогось ворог навчається у тебе.

Серед особливостей війни проти росіян є риття окопів та ходів. Росіяни використовують це дуже часто і воно заважає під час наступу. З полоненими доводиться спілкуватися постійно, військових ЗСУ дивує, що деякі з них мають по п’ять “ходок”, у полон найбільше потрапляє “зеків”.

Військовий каже, звертати увагу потрібно насамперед на руки, адже значна частина російських окупантів мають захворювання та інфекції, які передаються.

Треба уважно дивитися на руки. Вони вдягають браслети, у кого СНІД, гепатити та інші хвороби. Руками краще не торкатися.

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