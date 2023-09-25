Руками лучше не касаться. Военный из батальона Да Винчи рассказал, с кем приходится воевать

Заместитель начальника по разведке батальона Вовки Да Вінчі и лидер уличного движения Гонор Сергей Филимонов рассказал изданию ҐРУНТ о россиянах на фронте. Читай, как отличают больных россиян на фронте и чему успел научиться враг за время войны.

Российские оккупанты быстро учатся: с кем приходится воевать

Военный говорит, что враг многому научился за время войны, но качество армии остается низким. Кроме этого, значительная часть оккупантов больны, поэтому их стараются не касаться.

Россияне за это время учатся, у них растет уровень использования артиллерии, дронов. Они уже не используют так по-тупому технику, как мы это видели в начале войны, — рассказывает военный.

Помимо этого, враг постоянно применяет авиацию, Ланцеты. Уровень врага растет, но пехота остается низкого качества. Основная часть бойцов — люди из тюрем. Их отправляют на штурмы, которые военные называют “мясными”, а после этого заводят регулярные подразделения.

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Несмотря на то что враг учится, Сергей Филимонов приводит примеры попаданий в ИЛ-76 в Пскове, Крымский мост, корабли.

Во многом Россия была сильнее, это было главным аргументом на победу. Мы видим, что начинаем их догонять, и даже перегонять.

Сергей Филимонов говорит, что от россиян ВСУ научились, что нельзя идти колонной техники, как это делал враг. Это позволило избежать потерь.

Чаще всего мы учимся на их ошибках. Что-то берешь у врага, чему-то враг учится у тебя.

Среди особенностей войны против россиян есть рытье окопов и ходов. Россияне используют это очень часто, что мешает при наступлении. С пленными приходится общаться постоянно, военных ВСУ удивляет, что некоторые из них имеют по пять “ходок”, в плен больше всего попадает “зеков”.

Военный говорит, обращать внимание нужно прежде всего на руки, ведь значительная часть российских оккупантов имеют заболевания и инфекции, которые передаются.

Надо внимательно смотреть на руки. Они надевают браслеты, у кого СПИД, гепатиты и другие болезни. Руками лучше не трогать.

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