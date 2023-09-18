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Хто прийшов до нас із мечем, від меча й загине. Капеланка Марина Сердіченко про свою місію, материнство і довіру воїнів

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Вересня 2023, 14:00
Капеланка Марина Сердіченко про довіру воїнів та свою місію

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