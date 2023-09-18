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Эксклюзив

Кто пришел к нам с мечом, от меча и погибнет. Капеллан Марина Сердиченко о своей миссии, материнстве и доверии воинов

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 18 сентября 2023, 14:00
Капеланка Марина Сердіченко про довіру воїнів та свою місію

Эксклюзивы
Капеланка Марина Сердіченко про довіру воїнів та свою місію
Хто прийшов до нас із мечем, від меча й загине. Капеланка Марина Сердіченко про свою місію, материнство і довіру воїнів
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