Театр вымыли и вычистили, потому что его словно изнасиловали. Откровенное интервью директора театра в Херсоне

Россияне не одно столетие пытались истребить украинское, но благодаря смелости, которую демонстрировала наша культура и ее деятели, нам удалось сохранить и приумножить свое.

С началом полномасштабной войны пришлось защищать родное в каждом уголке Украины. В том числе и в оккупированном Херсоне. Культурные деятели держались и не шли на сотрудничество с россиянами, даже несмотря на угрозы и плен.

О Херсонском театре им.Кулиша, жизни в условиях оккупации, плен и дальнейших планах развития украинского театра рассказал генеральный директор Александр Книга в эксклюзивном интервью Вікон.

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Этим интервью мы продолжаем проект Вікон под названием ARTвойна. Он посвящен деятелям искусства, которые не прекращают творить, несмотря на войну, а также войне, которая так или иначе нашла отражение в их творчестве.

Мы долго проводили репетиции, но сыграть удалось только один раз: о начале войны

— Напряжения в театре не чувствовали, потому что было очень много работы. Перед войной мы готовили премьеру спектакля Вечность и один день по пьесе сербского драматурга.

Готовили долго, ведь это был эксперимент — первый эмульсионный спектакль в рамках театра. В ней должны быть привлечены все пять сценических площадок театра.

Так случилось, что мы сыграли ее только один раз. После премьеры 23 февраля все поздно приехали домой, а уже 24 февраля началась война.

Реалии херсонской оккупации и жизни в плену

— Война очень быстро пришла на Херсонскую область. 24 февраля мы проснулись от взрывов, я сразу побежал в театр, чтобы выключить газ и открыть бомбоубежище.

Впоследствии мне позвонила жена и попросила приехать обратно в Олешки, потому что собрались дети и нужно было решать, что мы будем делать.

Я поехал, но попал под обстрелы на Антоновском мосту. После этого вернулся в Херсон, нашел мужчину, у которого был катер, и попросил отвезти меня к семье на левый берег. Он отвез, а в один день я очутился в оккупации.

Я провел в Олешках почти месяц, до 23 марта. Там ты не знаешь, можно ли добраться до Херсона, или куда-то уехать. Знал только, что Каховка захвачена, а дорога есть только через Крым.

Плен

— Как-то к нам в дом пришли россияне — 40 человек, вооруженных до зубов. В результате меня забрали, вывезли в Херсон, допрашивали в СИЗО, а в конце дня отпустили.

Конечно, сделали это не просто, а вывезли с шапкой на голове и выбросили посреди города, за 20 минут до комендантского часа.

На следующий день мне позвонили с Telegram канала, который они создали. Сначала я не отвечал, но знал, что они все равно знают, где я живу и придут к мей семье.

Следующий звонок я принял. Они хотели поговорить, и я приехал. В тот день был очень длинный разговор. После него я понял, что все-таки нужно убегать.

Меня заставляли выходить на работу. Сначала как депутата областного совета. Я от этого отказался, потому что давал присягу украинскому народу, что и объяснил россиянам. Тогда они начали давить, чтобы я собирал людей и открывал театр.

Не было даже хлеба: о тяжелом решении уезжать

— Когда они ушли, я стал искать путь, как нам вырваться. Ибо к этому моменту каждый день начинался с того, что ты ищешь продукты для семьи.

Только оказавшиеся в оккупации города могут понять, как это, когда нет даже куска хлеба. Ты ищешь еду по друзьям, где-то там убило снарядом корову, кто-то кусок мяса продает.

Впрочем, организация была на самом высоком уровне. На второй день собрались все мужчины в Олешках, обменялись телефонами, создали дружины, каждый в своем квартале патрулировал улицы.

Мы пекли хлеб, раздавали людям, помогали друг другу. Этот месяц прошел в выживании. К тому же каждый день было слышно, что фронт рядом, возле Николаева.

Ты знаешь, что Украина не сдалась, но когда тебя приперли к стенке, то понимаешь, что надо бежать. Несколько следующих дней я делал вид, что хожу на работу. Но наша семья уже решила эвакуироваться и спрятаться в разных местах.

На работе я уничтожил документы, чтобы не могли найти телефоны сотрудников. Я понимал, что им нужны фамилии людей, раз они хотят открывать театр. Девушки спрятали трудовые книжки.

Буквально через три дня после этого мне позвонили друзья и дали телефон полицейских. Они собирались вывозить свои семьи и знали дорогу.

Мы ехали эти 25 км в Снегиревку где-то 12 часов. В 6 утра начали, а в 13 достались первого украинского блокпоста. Тогда весь ужас, что происходил месяц, тебя отпускает.

Когда я увидел первого украинского солдата, слезы лились рекой. Он еще заметил, что в машине сидит младшая дочь, ей 12 лет, и уже через минуту принес галеты и сок. В тот момент ты просто понимаешь, что это родные люди, ты на родной земле.

Вместе с тем, ты приехал налегке, не знаешь куда дальше отправиться. Да, у меня есть много друзей, мне звонили еще во время оккупации друзья из Польши, Грузии, Португалии, Турции. Они приглашали к себе и предлагали ключи от жилья для всей семьи.

Впрочем, я сказал, что не могу покинуть свою страну — там беда. Я даже ходил в военкомат, записывался в тероборону.

Там посмотрели, что мне 63 года и сказали: “Александр Андреевич, не шути, занимайся своим делом”. Поэтому я решил, что мое оружие — это мое слово, а театр — это точно такая же боевая единица.

Работа вне родного дома и долгожданное возвращение

— Каждый год в Херсоне проходил международный фестиваль Мельпомена Таврии. Уже по дороге во Львов я написал, что он состоится в украинском Херсоне.

Мне еще звонили и спрашивали, знаю ли я что-то, чего не знают другие. Я отвечал, что ничего не знаю, освобождаем Херсон! Но мы понимали, что его еще не освободят.

Прошедший прошлогодний фестиваль состоялся 28 июня. Каждый театр в своем городе, на своей сцене играл фестивальный спектакль. Он говорил об Украине, приглашал ВПЛ, херсонцев. Для них это тоже было сигналом из родного дома.

Этот голос прозвучал мощно. Мы собрали 65 театров из 12 стран мира и 25 городов. К нам присоединился даже японский театр, нашедший нас через социальные сети, с нами сотрудничал театр из Франции.

Французы даже прислали текст, чтобы мы проверили, правильно ли они рассказывают, что у нас происходит.

После четырех месяцев жизни во Львове мы решили переехать в Киев. Я депутат областного совета, и наш председатель предложил собраться в столице. Мы все ждали освобождения со дня на день, даже чемоданы не распаковывали.

Друзья помогли: о первом спектакле, который сыграл театр Кулиша

— Мы хотели возобновить работу театра. Впервые вернулись на сцену в Киеве со спектаклем Кошка в память о темени.

У нас не было ничего: ни театра, ни денег, ни декораций. Я пришел к директору театра Леси Украинки и говорю, что у меня большое желание выпустить спектакль и больше ничего. И друзья помогли. Они дали все, что нужно: реквизиты, люди — пожалуйста, работайте!

Мы возобновили представление, которое написала Неда Неждана в 2014 году, а выпустили мы его в 2015 году. Тогда его играли на фестивале, как открытый проект в парке.

Актриса, игравшая главную роль, оказалась колаборанткой, конечно, мы ее отстранили. К счастью, ее успешно заменила другая актриса, так что нам удалось возобновить спектакль за три дня.

Эмоции от освобождения Херсона и возвращения на родную сцену

— Херсон освободили 11 ноября, когда об этом сообщили, мы как раз закончили спектакль. Все пошли на Крещатик, в центре была огромная толпа людей, все кричали “Херсон!”, “Херсон — наш!”, обнимались, целовались.

А что происходило в Херсоне! Думаю, вы видели кадры. Вот что значит — люди ждали освобождения. Домой мы хотели ехать сразу на следующий день.

После возвращения сразу оборудовали в укрытии Артхаба сцену. Вымыли и вычистили театр, потому что его словно изнасиловали. Чужие люди им пользовались, пытались здесь создать свой русский театр, было множество их флагов.

Портреты актеров были сняты. Остались только те, кто пошел на сотрудничество с врагом. Поэтому, когда мы зашли, сразу увидели, кто был колаборантом.

Между прочим, они так и не смогли за те девять месяцев оккупации сделать ни одного спектакля. Мы вернулись, а повсюду валялись билеты на спектакль, который они должны были играть в конце ноября, а 11 ноября уже уволили Херсон.

Театр Кулиша вернулся домой

— Уже 12 декабря к нам приехал Антон Слепаков со своей программой, прошел первый концерт. 19 декабря мы открыли резиденцию святого Николая, потому что театр всегда работал с детьми, мы воспитывали своего будущего зрителя.

Мы знали, что в Херсоне осталось очень много детей и приехали с подарками. Через две недели порадовали 1700 детей. Я даже не знал, что их там много. И сегодня мы работу с детьми не оставляем.

Моя дочь, которая приехала ко мне, проводит им мастер-классы, где они рисуют, работают с бисером, занимаются разными рзминками, праздники им устраиваем. У детей начинают гореть глаза.

Полтора года у них не было никакой социализации, родители их прятали, когда была оккупация, чтобы россияне не забрали их в свою школу. И потому мы видим, как тдитишки радуются, нас это вдохновляет что-нибудь придумывать для них.

Когда мы поехали по нашим селам, то куча людей набивалась в зальчики, которые остались целыми. Когда ты видишь, как твоя работа нужна людям, хочешь больше и больше работать.

Работа во время войны, новые спектакли и турне

— Сейчас мы даже премьеры выпускаем. К Мельпомену Таврии мы приготовили спектакль по пьесе Натальи Ворожбит — Плохие дороги. У нас она называется Позывной “Горобчик”.

Это будет моноспектакль, режиссером стал Сергей Павлюк, который был лицом сопротивления Херсона. Во время оккупации он проводил митинги, вел стримы, когда не было телевидения.

Также был спектакль Залишатись(не)можна, мы выпустили его в Киеве. Когда Херсон был в оккупации, мне очень хотелось что-нибудь о нем сделать.

Мы начали работать над пьесой, но, на мой взгляд, она была не теплая. А у нас самих куча историй, ведь мы пережили оккупацию.

Все эти истории мы превратили в спектакль. Он рассказывает историю сопротивления театра и о бегстве из оккупации. Недавно мы проехали с ней по всей Украине в рамках проекта Мы не хотели уезжать.

Важное представление в важном турне

Каждого что-то держало дома: животные, родители и т.д. И куда ехать, когда у тебя нет денег, чтобы даже заплатить за квартиру. Что кушать? Это ужасные вопросы. Когда ты не оказываешься в такой ситуации, это очень сложно понять.

Поэтому нам очень важно, чтобы этот спектакль увидели жители городов, которые, к счастью, не были в оккупации и не знают, что это такое. Нам важно было донести.

Я вспоминаю о себе. В 2014 году к нам приехали беженцы из Луганска. Они рассказывали, что были вынуждены уехать. Мы им помогали, но понять и почувствовать это эмоционально можно, только когда ты сам был в такой ситуации, или через театр.

Мы можем эту ситуацию показать так, что она будет доступна человеку, который этого не переживал. Я наблюдал за зрителем в разных городах, которые далеко от фронта. Да, у них звучат сирены, пролетают ракеты, но они не знают, что такое пустые полки в магазинах, как это, когда нет хлеба.

Я думаю нам это удалось, потому что на этом спектакле рыдают все. И херсонцы, и люди из других городов. Например, в Черкассах у нас были зрители из Северодонецка, Луганска, из Днепра и т.д. Они пришли, потому что пережили эту ситуацию и хотели прикоснуться к ней снова.

Впервые за 40 лет работы не пришлось просить, мне предложили: о финансировании театра

— Когда я еще в прошлом году объявил фестиваль, со мной связались с предложением поддержки. Я работаю в культуре 40 лет, и мне впервые предложили поддержать нашу идею. Так же случилось и с фондом Usaid.

Для турне Мы не хотели уезжать мы выиграли грант на украинском культурном фонде. Он профинансировал показ представления в семи городах Украины.

Я не был вынужден просить денег. Я понимал, что денег нет, что даже для маленького спектакля нужны огромные средства. Мы еще платим зарплаты артистам, которые здесь работают в полном объеме, а далекий получает лишь маленькую часть.

Также к нам в Херсон приезжает очень много друзей из разных стран, меня это тоже держит и вдохновляет. Например, еще до Нового года приехал Михай Кащеев — президент огромного мультикультурного фестиваля.

Он увидел наше представление и очень. Хотя он и словак, но понял, о чем в нем говорилось, потому что мы, славяне, друг друга понимаем. После этого он проплатил наши гастроли в Словакии на 10 дней.

Мы проехали более семи городов, и в каждом к нам приходили люди из Херсона. Ты понимаешь, что у нас небольшой город, но дунул этот ветер войны и рассыпал нас за границей, по всей Украине.

Все говорят, как только будет возможность, мы возвращаемся домой. И потому наш театральный сезон по возвращении называется Мы дома, и фестиваль работает под этим же хештегом.

Маленькая мечта большого театра

— В Херсоне театр был одним из самых мощных культурных центров. До войны мы играли до 40 спектаклей в месяц. У нас есть лесная сцена, где мы летом ставили спектакли.

Например, Лесная песня играется там, а в пьесе Сон Летней ночью, зритель вместе с актерами двигается по лужайкам и там разыгрываются сцены.

Мы играли со зрителем, он любил нас. В Covid-19 мы принимали 150-160 тыс. человек. На разных сценах мы пытались выстроить репертуар для разных категорий и настроений.

Единственная мечта сегодня — восстановить мощь, котора была до войны. Надеюсь, что все вернутся и мы снова соберем всех друзей на фестиваль, сделаем кучу новых премьер, отыграем представления, на которые билеты были проданы перед войной.

Новый репертуар театра

— Я считаю, что театр должен быть как радуга, разнообразен. Ведь у каждого есть свое, кто-то хочет плакать, а кто-то — смеяться. Поэтому и репертуар должен быть разным.

Огромный пласт украинской классики литературы, уже заменил русскую, так называемую, культуру. Ибо нарратив великой культуры, которой кормили весь мир, оказался ницым.

Ну не могла великая культура воспитать тех подонков, которые творили все эти вещи в Буче, Ирпене, дома все переворачивали. Может человек воспитанный такое делать?

Все-таки за эти годы мы очень изменились и пошли вперед. Да, с болью, скандалами, но мы двигаемся. А они остались там.

У нас есть мечта. Мы сейчас собираем материал и хотим написать большую пьесу о Херсоне, окупации, но это будет комедия.

Конечно, у каждой комедии есть и смех, и слезы, но будет очень много смешных историй. Ибо юмор — это наша сила, которая помогает проходить через все.

В чем вы видите силу украинцев?

— В самоорганизации. Когда я возвращался в Херсон, ехал через Посад Покровское — село между Херсонской и Николаевской областями, которое уничтожено полностью. Там 95% домов развалены войной, я просто плакал, не мог на это смотреть.

Но через месяц, когда я ехал в обратном направлении, я видел, что люди накрыли крыши пленкой, которую привезли волонтеры. К тому же уже огороды скопали и там лучок растет.

И я думаю, в этом наша сила, мы умеем работать и делать это в удовольствие. Мы понимаем, что ни Бог, ни царь, ни герой не могут что-либо сделать, только мы сами.

Как говорил Михаил Жванецкий, кофе могу в постель подать, но для этого нужно встать, приготовить, раздеться, лечь и выпить.

Недавно мы пообщались еще с одной художницей, которая умеет громко говорить о болезненных темах. Читай интервью режиссер фильма Я.Нина.

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