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Театр вымыли и вычистили, потому что его словно изнасиловали. Откровенное интервью директора театра в Херсоне

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 сентября 2023, 17:00
Олександр Книга
Фото: Facebook

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