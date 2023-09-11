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Театр вимили й вичистили, бо він був ніби зґвалтований. Відверте інтерв’ю директора театру у Херсоні

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 17:00
Олександр Книга
Фото: Facebook

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Театр вимили й вичистили, бо він був ніби зґвалтований. Відверте інтерв’ю директора театру у Херсоні
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