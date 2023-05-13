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Це не театр в еміграції, а на лінії вогню! Як актори з Херсона гастролюють з виставами й тримають культурний фронт

Ольга Читайло 13 Травня 2023, 14:00

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