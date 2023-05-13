Це не театр в еміграції, а на лінії вогню! Як актори з Херсона гастролюють з виставами й тримають культурний фронт

Вони працюють під обстрілами, бо впевнені, культура — теж фронт, який не менш важливий у час війни. Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша продовжує роботу на лінії фронту. Актори їздять по довколишніх селах та по всій Україні.

— Ма маємо дати позитивний меседж. Це як арттерапія, — каже директор театру Олександр Книга.

Він показує відео, як снаряди пролітають за кілька метрів від будівлі театру, тому на тій сцені не показують вистави. Але репетиції все ж проводять — у бомбосховищах.

Олександр розповідає, що коли повернувся після деокупації, почав скликати акторів, які були в Херсоні та недалеко від міста. Ті актори, яким вдалося виїхати, виступали на сценах театрів в інших містах.

Акторка Ольга грає роль у моновиставі про біженку з Донбасу, яку поставили ще у 2015 році. Тоді вона не думала, що це трапиться і з нею.

Чому Херсон український? Ми вчили його бути українським. Ми кидали меседжі в суспільство, і люди їх підтримували, — розповідає Олександр Книга.

У перші дні окупації вони стали одними з організаторів мітингів на підтримку України. Так головний режисер Сергій Павлюк відкрито на Площі свободи закликав до спротиву.

Ольга згадує останній день перед початком повномасштабної війни, у театрі була прем’єра. Зараз крісла накриті тканиною, так роблять у перервах у перервах між виставами, тому відчуття, що тут ось-ось зберуться люди.

Багато культурних діячів стали на захист України після початку повномасштабного вторгнення. Раніше ми розповідали історію актора театру Володимира Ращука, що пішов на війну.

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