Это не театр в эмиграции, а на линии огня! Как актеры из Херсона гастролируют с представлениями и держат культурный фронт

Они работают под обстрелами, потому что уверены, что культура — тоже фронт, который не менее важен во время войны. Херсонский областной театр имени Николая Кулиша продолжает работу на линии фронта. Актеры ездят по селам, что находятся рядом, и по всей Украине.

— Должны дать положительный месседж. Это как арттерапия, — говорит директор театра Александр Книга.

Он показывает видео, как снаряды пролетают в нескольких метрах от здания театра, поэтому на той сцене не показывают представления. Но репетиции все же проводятся — в бомбоубежищах.

Александр рассказывает, что когда вернулся после деоккупации, начал созывать актеров, которые были в Херсоне и недалеко от города. Те актеры, которым удалось уехать, выступали на сценах театров в других городах.

Актриса Ольга играет роль в моноспектакле о беженке из Донбасса, который поставили еще в 2015 году. Тогда она не думала, что это случится и с ней.

Почему Херсон украинский? Мы учили его быть украинским. Мы бросали месседжи в общество, и люди их поддерживали, — рассказывает Александр Книга.

В первые дни оккупации они стали одними из организаторов митингов в поддержку Украины. Главный режиссер Сергей Павлюк открыто на Площади свободы призвал к сопротивлению.

Ольга вспоминает последний день перед полномасштабной войной. В театре была премьера. Сейчас кресла накрыты тканью, так делают в перерывах между представлениями, поэтому ощущение, что здесь вот-вот соберутся люди.

Многие культурные деятели встали на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения. Ранее мы рассказывали историю актера театра Владимира Ращука, который пошел воевать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!