До сих пор не сыграл роль военного, но стал настоящим комбатом на войне: история киевского актера

Иногда, кажется, что все вокруг нас — все нереально. Ибо сознание отказывается воспринимать военные реалии с ежедневными потерями среди мирного и военного населения как настоящие события. Но наша жизнь, действительно, не кино, не игра и не театр, хотя каждый из нас играет свою роль на пути к победе Украины.

Но что такое настоящий театр и реальная война, хорошо знает наш герой. Его историю рассказываем дальше.

Играл в театре, а потом пошел на фронт

Владимир Ращук направляется в театр, на сцене которого играл 17 лет.

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В преддверии полномасштабного вторжения он должен был сыграть на этой сцене роль военного, командира батальона. 23 февраля познакомился с прототипом своего героя: пытался понять пережитый опыт, перенять привычки и манеру речи для роли.

— Мы до двух часов ночи сидели, общались, они звонили своему собрату в Канаду, он пел песни. Ну, это было очень весело. Ну и 24 февраля началась полномасштабная война, с самого утра я собрался и поехал в Свободу, — вспоминает ту ночь Владимир.

Он до сих пор так и не сыграл эту роль. Но это уже стало его реальностью.

Сначала была оборона Киевской области в составе легиона Свобода. Потом — украинский Донбасс, и уже там он стал комбатом. Владимир с иронией вспоминает: не так представлялась ему война, не так она смотрелась и в кино.

— Война — это уровень человеческого общения, когда все очень примитивно в целом. А с другой стороны, там проявляется настоящая дружба.

Ты начинаешь дорожить каждым своим днем. Ты вообще начинаешь уважать и ценить каждое утро, — говорит военный.

Ибо на экране — стерильная картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.

Сложнее всего, рассказывает, терять собратьев.

— Это всегда очень тяжело. И к этому нельзя приготовиться, привыкнуть. Ты не веришь, что это может произойти. Но плакать будем потом и вспоминать будем потом, расклеиваться — тоже потом. А сейчас мы должны это делать.

В зале театра Владимир вспоминает ежедневные репетиции, выступления, аплодисменты, роли. С начала вторжения выходил на сцену трижды. И то — играл для собратьев.

Как война в Украине изменила культуру

Ранее на сцене театра имени Леси Украинки было немало российской драмы. Сейчас, уверен Владимир, в репертуаре больше нет места таким пьесам.

Мне кажется, что благодаря этой войне произошла такая трещина, такой раскол, распад, откуда вылетело все украинское. Ибо оно было под пластом московитов, под гнетом. И вот сейчас пора фантастическую украинскую классику играть на сцене.

После победы Владимир Ращук мечтает сыграть в спектаклях Хіба ревуть воли як ясла повні, Мина Мазайло, Камінний господар. Впрочем, пока есть еще много дел на передовой.

— Для меня война не закончилась. Для меня — я говорю вам от души, — эта война священна. Я знаю много людей, которые ее ждали, потому что знали историю. Сколько пыток было, сколько уничтожали нашу нацию — и у нас есть шанс возродить ее.

Через язык, через принципы, через запрет любых московитских партий и бизнесов, взаимоотношений в культуре, где угодно.

Наши военные обладают такой силой духа, которая способна преодолеть все зло в этом мире. Но пока мы боремся с российским злом: историю военного о боях, тяжелых ранениях и возвращении на службу, читай в нашем другом материале.

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