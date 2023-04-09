До сих пор не сыграл роль военного, но стал настоящим комбатом на войне: история киевского актера

Иногда, кажется, что все вокруг нас — все нереально. Ибо сознание отказывается воспринимать военные реалии с ежедневными потерями среди мирного и военного населения как настоящие события. Но наша жизнь, действительно, не кино, не игра и не театр, хотя каждый из нас играет свою роль на пути к победе Украины.
Но что такое настоящий театр и реальная война, хорошо знает наш герой. Его историю рассказываем дальше.
Владимир Ращук направляется в театр, на сцене которого играл 17 лет.
В преддверии полномасштабного вторжения он должен был сыграть на этой сцене роль военного, командира батальона. 23 февраля познакомился с прототипом своего героя: пытался понять пережитый опыт, перенять привычки и манеру речи для роли.
— Мы до двух часов ночи сидели, общались, они звонили своему собрату в Канаду, он пел песни. Ну, это было очень весело. Ну и 24 февраля началась полномасштабная война, с самого утра я собрался и поехал в Свободу, — вспоминает ту ночь Владимир.
Он до сих пор так и не сыграл эту роль. Но это уже стало его реальностью.
Он до сих пор так и не сыграл эту роль. Но это уже стало его реальностью.
Сначала была оборона Киевской области в составе легиона Свобода. Потом — украинский Донбасс, и уже там он стал комбатом. Владимир с иронией вспоминает: не так представлялась ему война, не так она смотрелась и в кино.
— Война — это уровень человеческого общения, когда все очень примитивно в целом. А с другой стороны, там проявляется настоящая дружба.
Ты начинаешь дорожить каждым своим днем. Ты вообще начинаешь уважать и ценить каждое утро, — говорит военный.
Ты начинаешь дорожить каждым своим днем. Ты вообще начинаешь уважать и ценить каждое утро, — говорит военный.
Ибо на экране — стерильная картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
Сложнее всего, рассказывает, терять собратьев.
— Это всегда очень тяжело. И к этому нельзя приготовиться, привыкнуть. Ты не веришь, что это может произойти. Но плакать будем потом и вспоминать будем потом, расклеиваться — тоже потом. А сейчас мы должны это делать.
В зале театра Владимир вспоминает ежедневные репетиции, выступления, аплодисменты, роли. С начала вторжения выходил на сцену трижды. И то — играл для собратьев.
Ранее на сцене театра имени Леси Украинки было немало российской драмы. Сейчас, уверен Владимир, в репертуаре больше нет места таким пьесам.
Мне кажется, что благодаря этой войне произошла такая трещина, такой раскол, распад, откуда вылетело все украинское. Ибо оно было под пластом московитов, под гнетом. И вот сейчас пора фантастическую украинскую классику играть на сцене.
Мне кажется, что благодаря этой войне произошла такая трещина, такой раскол, распад, откуда вылетело все украинское. Ибо оно было под пластом московитов, под гнетом. И вот сейчас пора фантастическую украинскую классику играть на сцене.
После победы Владимир Ращук мечтает сыграть в спектаклях Хіба ревуть воли як ясла повні, Мина Мазайло, Камінний господар. Впрочем, пока есть еще много дел на передовой.
— Для меня война не закончилась. Для меня — я говорю вам от души, — эта война священна. Я знаю много людей, которые ее ждали, потому что знали историю. Сколько пыток было, сколько уничтожали нашу нацию — и у нас есть шанс возродить ее.
Через язык, через принципы, через запрет любых московитских партий и бизнесов, взаимоотношений в культуре, где угодно.
Через язык, через принципы, через запрет любых московитских партий и бизнесов, взаимоотношений в культуре, где угодно.
Наши военные обладают такой силой духа, которая способна преодолеть все зло в этом мире. Но пока мы боремся с российским злом: историю военного о боях, тяжелых ранениях и возвращении на службу, читай в нашем другом материале.
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