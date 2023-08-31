Залишатися вдома було нереально! Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя з чистого аркуша

У селі Усівка на Київщині запустили благодійний проект, який пропонує вимушеним переселенцям не лише житло, а й роботу. У спеціально створеному поселенні вже живе перша родина.

Вони з Херсонщини й додому повернутися поки не можуть, адже село вже понад рік під окупацією росіян. Вони розповіли, як адаптуються на новому місці та намагаються почати життя з нуля.

У селі Усівка є п’ять будиночків для переселенців. Ольга з чоловіком Владиславом та його молодшою сестрою поки що єдині мешканці.

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Як облаштовані будиночки переселенців

Жінка показує будиноу. Він невеликий, лише 12,5 кв. м, але всередині усе продумано до дрібниць. Він поділений на різні зони: кухню, спальні місця та санвузол. Поселення підключене до всіх комунікацій. Окрім основних будиночків, є окремий загальний побутовий блок.

До повномасштабної війни Ольга була вчителькою, а Владислав працював на заводі. Їхнє село на лівому березі Херсонщини російські військові окупували ще на початку повномасштабної війни.

Владислав розповідає, що окупанти заїжджали у кожну хатину та влаштовували перевірки.

Виїжджати подружжя наважилося лише через півроку, залишатися там було вже нереально. Під окупацією залишився будинок, який ще не встигли виплатити, та невеличкий аграрний бізнес.

Подружжя забрало до себе на Київщину 16-річну сестру Владислава — Діану, яка пережила окупацію Херсона. Чоловік та жінка побачили соціальний проект VSIMDIM, заповнили анкету й за кілька місяців переїхали.

Проект соціалізації ВПО організували переселенці з Харкова. Команда надає тимчасове житло, забезпечує психологічною підтримкою та роботою.

У вересні Діана піде до 11 класу місцевої школи, Ольга повернеться до вчителювання, а Владислав опановує нову професію на сироварні.

Українці — незламні. Вони не бояться починати з початку після втрат. Раніше ми розповідали історію переселенців, які втретє ризикнули та відкрили бізнес під час війни.

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