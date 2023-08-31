Оставаться дома было невозможно! История переселенцев из Херсонской области, которые начали жизнь с чистого листа

В селе Усовка в Киевской области запустили благотворительный проект, который предлагает вынужденным переселенцам не только жилье, но и работу. В специально созданном поселении уже живет первая семья.

Они из Херсонской области и домой вернуться пока не могут, ведь село уже больше года под оккупацией россиян. Они рассказали, как адаптируются на новом месте и как пытаются начать жизнь с нуля.

В селе Усовка есть пять домиков для переселенцев. Ольга с мужем Владиславом и его младшей сестрой пока единственные жители.

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Как обустроены домики переселенцев

Женщина показывает дом, он небольшой, всего 12,5 кв. м, но внутри все продумано до мелочей. Он разделен на разные зоны: кухню, спальные места и санузел. Поселение подключено ко всем коммуникациям. Кроме основных домиков, есть отдельный общий бытовой блок.

До полномасштабной войны Ольга была учительницей, а Владислав работал на заводе. Их село на левом берегу Херсона российские военные оккупировали еще в начале полномасштабной войны.

Владислав рассказывает, что оккупанты заезжали в каждый дом и устраивали проверки.

Выезжать супруги решились только через полгода, оставаться там было уже нереально. Под оккупацией остался дом, который еще не успели выплатить, и небольшой аграрный бизнес.

Супруги забрали к себе в Киевскую 16-летнюю сестру Владислава Диану, пережившую оккупацию Херсона. Муж и жена увидели социальный проект VSIMDIM, заполнили анкету и через несколько месяцев переехали.

Проект социализации ВПЛ организовали переселенцы из Харькова. Команда предоставляет временное жилье, обеспечивает психологическую поддержку и работу.

В сентябре Диана пойдет в 11 класс местной школы, Ольга вернется к учительству, а Владислав овладевает новой профессией на сыроварне.

Украинцы — несокрушимые. Они не боятся начинать сначала после потерь. Ранее мы рассказывали историю переселенцев, третий раз рискнувших и открывших бизнес во время войны.

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