Третий раз начать с “нуля”: история семьи переселенцев, которых война уже несколько раз гнала из дома

Россияне веками истребляли нас, пытаясь завладеть тысячелетней историей свободного народа. Многие наши земляки познакомились с “русским миром” уже несколько раз — и ничего хорошего там не увидели.

Для Алексея Гончарова его ресторан — не просто осуществившаяся мечта: это уже третья попытка начать жизнь с “нуля” после нашествия россиян. Мужчина родом из Луганской области, к нему война пришла ещё в 2014 году.

Оккупанты ворвались в его родную Кадиевку (быв. Стаханов) и ему с женой и маленькой дочкой пришлось оставлять все и бежать. Обо всем пережитом мужчина рассказал журналистке Елене Ровенчук.

Сейчас также смотрят

Как бежали от войны

Алексей напоминает: семья покинула жилье и бизнес, а выезжали из Стаханова в критический момент.

— Мы принимали решение, сохраняя жизнь. Поехали за 30 километров, в Горное, — там попытались все начать с начала. Приобрели новое жилье и постепенно запустили бизнес.

Небольшое кафе и уютная пекарня стали для семьи всем. Через восемь лет они привыкали к жизни в городе на линии разграничения и верили — сюда оккупанты уже не пойдут. Но 24 февраля ужасная история повторилась.

Все, о чем, кажется, может мечтать нормальный человек, было. С приходом России наступил ужас, переворот реальности.

Выехали сначала в Закарпатье, а затем, после деоккупации Киевской области, приехали в Бучу.

Третий раз открыли бизнес

Тогда город был сплошной руиной: побитые дома, разрушенные магазины и кафе. И Алексей решил — рискнет снова, поможет освобожденной Буче прийти в себя. Так появилась идея создания заведения быстрого питания.

— Мы пытаемся сейчас развиться, платить ещё больше налогов, давать больше работы, расширяться, — рассказывает Алексей.

Повара в ресторане тоже переселенцы. Сейчас их четверо, Татьяна Кизиль работала в той же пекарне в Горном. После полномасштабного вторжения она тоже эвакуировалась в Киевскую область и теперь снова в команде Алексея.

Меню помогали создавать столичные рестораны. Готовят в заведении по специальной технологии су-вид: мясо вакуумируют и варят длительное время при низкой температуре, так продукт не теряет своих питательных веществ, — рассказывают повара.

Самостоятельно начать бизнес не смог бы, говорит Алексей. Большую часть денег ему предоставили международные организации на грантовой основе. Благодаря поддержке закупил драгоценную технику и кухонный инвентарь.

Третий раз начинать все с нуля страшно, признается мужчина. Но он уверен — так приближает нашу победу. Его Горное уже более года под оккупацией, а от пекарни остались только стены, заведение разграблено и разбито.

Но предприниматель верит — уже совсем скоро наши Вооруженные силы прогонят оккупантов, и он вернется домой и присоединится к восстановлению такой родной и свободной от захватчиков Луганской области.

Делаем свое дело, верим в защитников, дай Бог нам всем победы, — заключает Алексей.

О том, как открыть свой бизнес во время войны и чего не стоит бояться, мы рассказывали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!