Принципиальная позиция – работать и развиваться в Украине. Сильная история бизнеса семьи Шелест

Вести бизнес в Украине во время войны — задача со звездочкой. Но Татьяне и Сергею Шелест это удается. Они поделились с Вікнами собственной историей развития производства. Их продукты сейчас экспортируются более чем в 35 стран мира, а война стала мощным стимулом к развитию.

Компания SheMax — крупнейший в Украине производитель профессионального оборудования для мастеров бьюти-индустрии. Идея для бизнеса возникла случайно, а воплотилась и стала успешной за довольно короткий срок.

Супруги придумали и создали функциональные вытяжки для мастеров маникюра, которые поглощают пыль и не вредят здоровью клиентов и мастеров. Как вести успешный бизнес в Украине во время войны — история семьи Шелест в нашем материале.

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Секреты семейного бизнеса

Татьяна и Сергей познакомились через Facebook. Сергей искал информацию о том, как зарегистрировать торговую марку и кто может с этим помочь, так наткнулся на Татьяну, которая в бизнесе была уже давно. Татьяна предложила помощь, потому что любит делиться полезными знаниями с людьми.

Они договорились о встрече, потом стали общаться. Татьяна не планировала отношений, но Сергей был настойчив и знал, что они должны быть вместе. Так все и вышло.

Мы не встречались с мужем ни дня. В первый же день сняли квартиру и начали жить вместе. Через месяц Сергей сделал предложение, — рассказывает Татьяна Шелест.

Пара сразу распланировала свою жизнь, собирались родить ребенка до свадьбы, но не получалось. Тогда Татьяна подумала, что Сергей захочет детей, а подарить их женщина не сможет. На предложение разойтись Сергей ответил, что все получится.

Забеременеть не получалось, женщина впала в депрессию. Но сразу после женитьбы Татьяна узнала, что беременна. Шутит, что маленький Марк планировал появиться на свет только в официальном браке.

До бизнеса по изготовлению вытяжек для маникюра Татьяна имела портал, который объединял бьюти-мастеров и глянцевый журнал. Она организовывала конференции, учила мастеров и открывала им новое в индустрии. А Сергей до встречи с Татьяной занимался наружной рекламой.

Сергей был готов сделать все для любимой. Так они положили начало собственному бизнесу, где жена придумала идею, а муж — как ее воплотить в жизнь. Основой успешного семейного бизнеса пара считает развитие и обучение вместе.

Вместе на обучении, вместе развиваться, учить новое. Не может кто-нибудь из нас вырваться вперед. Когда кто-то перерастает партнера, это разрушает и бизнес, и отношения, — делится Татьяна.

Внутренняя философия семьи Шелест — постоянно развиваться вдвоем. Дети и семья — лучшие друзья, которые могут быть в жизни. Супруги соблюдают паритет, который помогает укреплять семью и бизнес.

Что придумала семья Шелест: разработка для бьюти-мастеров

Идея создать вытяжки для мастеров маникюра пришла к Татьяне из собственного опыта. Ведь когда идешь на маникюр и с ногтей снимают покрытие, много пыли остается на одежде, в салоне, она попадает в дыхательные пути. Это создает дискомфорт для мастеров и клиентов.

Тогда были только вытяжки китайского производства, у них был мешок для пыли, а чистить его было сложно. Поэтому женщина решила создать что-нибудь новое и полезное. Сергей Шелест знал, как работает технология вытяжек, потому здесь, говорит Татьяна, звезды сошлись.

Я подсказывала, что следует изменить, что доставляет дискомфорт, а Сергей создавал все так, чтобы процесс снятия покрытия был простым и удобным.

Необычность технологии состоит в том, что система имеет фильтр, который поглощает пыль. Он не попадает в мотор, ведь над ним стоит фильтр. Мотор не перегорает, нет мешка, который нужно стирать и чистить, фильтр легко очищается от пыли.

Чтобы проще объяснить разработку, предпринимательница приводит пример с пылесосами с мешком и без него. То есть это совсем другая технология поглощения. Ее создали по своей идее без использования чьих-либо шаблонов.

Супруги заказали исследование маникюрной пыли, из которого оказалось, что вдыхание клиентами и мастерами частиц ногтевого покрытия влечет за собой развитие таких болезней: аллергический бронхит и дыхательные патологии, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, конъюнктивит, дерматологические заболевания.

Поэтому, чтобы обезопасить тех, кто пользуется услугами маникюра, была разработана такая вытяжка. Семья Шелест запатентовала свою разработку, но конкуренты иногда копируют технологии, маркетинг, лозунги или даже тексты. Это предпринимателей не расстраивает, а наоборот — заставляет двигаться вперед.

Война и бизнес

Когда началась полномасштабная война, продажи продукции упали до нуля. Это произошло из-за того, что были закрыты границы, поэтому первое время поставлять товар было невозможно.

Производство было релоцировано из Днепра в Ужгород. Семья Шелест принципиально отказывается от развития производства за рубежом, хотят работать и развиваться в Украине, платить налоги и помогать ВСУ.

Предприниматели рискуют, потому что покупают материалы, землю и строят новые заводы во время войны. Грантами и пособиями от государства не пользовались, строили за собственные инвестиции. Останавливаться не планируют, ведь верят в свое дело.

Война внесла многие коррективы в работу бизнеса. Поэтому теперь Татьяна и Сергей Шелест сфокусировались на трудоустройстве женщин и людей с инвалидностью. Это безопасная и несложная работа.

Для нас это приоритет — мы трудоустраиваем людей с инвалидностью. Я вижу в этом одни плюсы. Это ответственные люди, с которыми комфортно работать, — говорит Татьяна.

Компания также перечислила более миллиона гривен на ВСУ, потому что понимают, благодаря кому удается работать даже во время войны.

Личный бренд и конкуренция

Конкурируют сейчас с европейским рынком. Ведь они тоже имеют собственные технологии и похожие товары, которые стоят дешевле. Но здесь играет роль сила личного бренда и узнаваемости.

Первый год были только расходы, бизнес не был прибыльным. Из-за хорошей кредитной истории банк выдал сумму для открытия бизнеса. Сначала запатентованную модель вытяжки обесценивали как в Украине, так и за рубежом.

Нам сказали, что такой товар не купят. В Стамбуле сказали, что это никому не нужно. Мы были в отчаянии, ведь вложили много денег.

Но случилось иначе. Первая модель стала самой популярной по продажам в Европе. Ее начали массово подделывать. Сейчас производство выпустило много улучшенных версий, поэтому клиенты знают, что им нужно.

Европейские компании сами предлагают сотрудничество. Ведь такого продукта у них нет.

Татьяна Шелест советует украинцам, которые боятся открыть собственное дело во время войны, такое:

У каждого есть выбор. Все должно идти от сердца. Если ты веришь в то, что делаешь, то бизнес станет успешным. Без веры не будет работать ничего, сколько бы денег ни вкладывал.

На успех бизнеса Шелест повлияла крепкая семья и поддержка друг друга. Когда два человека любят, развиваются и держатся вместе, говорит Татьяна.

Раньше мы рассказывали, как украинки открывают бизнес в Польше и что для этого нужно.

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