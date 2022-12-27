Студии красоты, гастрономия и ІТ: как украинки открывают бизнес в Польше

Почти 2 млрд евро — именно столько налогов уплатили украинские беженцы в Польше с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Как показало время, украинцы не сидят в Европе сложа руки: многие открывают бизнес.

По данным Польского экономического института, с начала года украинцы открыли в Польше более 10 тыс. фирм. Это почти 5% всех зарегистрированных предприятий того времени.

Чаще всего новое дело начинают в области красоты, ІТ и строительства.

Сейчас также смотрят

Украинский бизнес в Польше

Александра открыла студию красоты в Польше. Но еще девять месяцев назад она вместе с семьей пряталась в бомбоубежище от российских обстрелов в родном Запорожье.

Она уехала в соседнюю страну, взяв с собой только самое необходимое — рассчитывала на два месяца беженства.

Судьба же решила иначе: девушка арендовала помещение, перевезла из Украины свою косметику и начала работать.

Сначала она нарабатывала клиентов и работала бесплатно. Клиенты же рассказывали о девушке в социальных сетях, делая ей рекламу. Теперь у Александры нет отбоя от желающих стать ее клиентами. За три месяца работы девушка смогла стать мастером не только для украинок-беженок в Польше, но и для самих полячек.

Харьковчанка Елена в мирной украинской жизни — журналистка. Сейчас же стала совладелицей салона красоты в Кракове. Сюда она убегала от войны к подруге. Со временем и открыли собственное дело.

В дело уже инвестировали почти $8 тыс.: сами сделали ремонт, купили мебель.

Теперь главное: исправно платить налоги и воспользоваться льготами для новичков, — признаются владелицы салона.

Легко ли украинцам открыть бизнес в Польше?

После 24 февраля поляки упростили условия открытия собственного бизнеса в Польше для украинцев. Теперь для этого необходим только паспорт и PESEL — наш идентификационный код.

Такой шаг от поляков — еще одно доказательство братской дружбы.

Женщины, открывшие в другой стране собственный бизнес, на работу нанимают таких же беженок, как они сами. Девушки из Харькова, Мариуполя и других уголков Украины даже без хорошего польского понимают, чего хотят их клиенты. В качестве подтверждения те возвращаются к мастерам снова и снова.

Предприниматели говорят: рады, что сейчас находятся в безопасности и могут работать. Но мыслями все они с Украиной и ждут победы.

Но бизнес может жить и в Украине даже во время войны! О женщинах-предпринимателях, которые продолжают работать на благо своей страны под сиренами и взрывами, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!