Студії краси, гастрономія та ІТ: як українки відкривають бізнес в Польщі

Майже 2 млрд євро — саме стільки податків сплатили українські біженці у Польщі від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України. Як показав час, українці не сидять у Європі склавши руки: чимало людей започатковують бізнес.

Так, за даними Польського економічного інституту, від початку року українці відкрили у Польщі понад 10 тис. фірм. Це майже 5% всіх зареєстрованих підприємств на той час.

Найчастіше нову справу починають у галузі краси, ІТ та будівництва.

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Олександра відкрила студію краси у Польщі. Але ще дев’ять місяців тому вона разом із сім’єю переховувалася у бомбосховищі від російських обстрілів у рідному Запоріжжі.

Вона виїхала до сусідньої країни, взявши з собою лише найнеобхідніше — розраховувала на два місяці біженства.

Натомість доля вирішила інакше: дівчина орендувала приміщення, перевезла з України свою косметику та почала працювати.

Спочатку вона напрацьовувала клієнтів, тож працювала безплатно. Клієнти ж розповідали про дівчину у соціальних мережах, роблячи їй рекламу. Тепер в Олександри немає відбою від охочих стати її клієнтами. За три місяці роботи дівчина змогла стати майстринею не лише для українок-біженок у Польщі, а й для самих полячок.

Харків’янка Олена у мирному українському житті — журналістка. Зараз же стала співвласницею салону краси у Кракові. Сюди вона втікала від війни до подруги. Разом згодом і відкрили власну справу.

У неї вже інвестували майже $8 тис.: самі робили ремонт, купили меблі.

Тепер головне: справно платити податки та скористатися пільгами для новачків, — зізнаються власниці салону.

Чи легко українцям відкрити бізнес в Польщі?

Після 24 лютого поляки дуже спростили умови відкриття власного бізнесу у Польщі для українців. Тепер для цього потрібен лише паспорт та PESEL — наш ідентифікаційний код.

Такий крок від поляків — ще один доказ братської дружби.

Жінки, що відкрили в іншій країні власний бізнес, на роботу наймають таких біженок, як і вони самі. Дівчата з Харкова, Маріуполя та інших куточків України навіть без доброї польської розуміють, що саме хочуть їхні клієнти. Як підтвердження — ті повертаються до майстринь знову й знову.

Підприємиці ж кажуть: раді, що зараз перебувають у безпеці та можуть працювати. Але думками всі вони з Україною та чекають перемоги.

Але бізнес може жити й в Україні, навіть під час війни! Про жінок-підприємиць, які продовжують працювати на благо своєї країни під сиренами та вибухами, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.

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