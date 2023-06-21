Розповіді
Ексклюзив

Принципова позиція — працювати та розвиватися в Україні. Сильна історія бізнесу родини Шелестів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Червня 2023, 18:00
Успішний бізнес в Україні під час війни

Ексклюзиви
Як йога впливає на організм та покращує здоров’я: асани для постави
Покращується постава, робота мозку та психологічний стан: як йога впливає на організм та корисні вправи від тренерки
Флеш
Коли найшвидша людина спізнюється. Рецензія на стрічку Флеш
Принципова позиція — працювати та розвиватися в Україні. Сильна історія бізнесу родини Шелестів
Болить душа за те, що я росіянка! За 97 років пережила німців, Covid-19 й тікала від обстрілів Харкова
Як економити кошти та заощаджувати на свої бажання: власний досвід
Прожити на зарплату та ще й відкласти? Власний досвід, як планувати бюджет в умовах війни
Дивитись більше

Більше новин
Ту-22М3
Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо
Принципова позиція — працювати та розвиватися в Україні. Сильна історія бізнесу родини Шелестів
Щоб зберегти зелений колір та смак надовго: як заморозити зелений горошок
Житлові субсидії та пільги
За субсидіями та пільгами тепер — до Пенсійного фонду! Як правильно оформити папери
Як вивести вино
Як випрати вино: методи очищення свіжих та старих плям
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ту-22М3
Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо
Олександр Ушинський: історія про бої біля Донецького аеропорту
Приховував, що офіцер, щоб служити у Правому секторі! Історія військового про бої біля Донецького аеропорту
Латвія передає Україні всі свої вертольоти: яка загальна кількість вертольотів
Ніколи не мали ілюзій щодо Росії! Латвія готується передати Україні весь флот вертольотів
кліщіївка
ЗСУ звільняють колись втрачені позиції: новини з південних околиць Бахмута

Відео
0:15:07
Олександр Ушинський: історія про бої біля Донецького аеропорту

Приховував, що офіцер, щоб служити у Правому секторі! Історія військового про бої біля Донецького аеропорту
0:06:43
кліщіївка
ЗСУ звільняють колись втрачені позиції: новини з південних околиць Бахмута
0:04:48
Як в Україні готують реабілітологів: як проходить навчання в університетах
Попит зростає у прогресії! Як в Україні готують фахівців-реабілітологів
0:03:17
українські технології
Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023
0:02:40
Степногірськ сьогодні: яка ситуація у Степногірську Запорізької області 21.06.2023
Авіабомба впала за кілька десятків метрів від будинку! Окупанти не припиняють обстріли Степногірська
0:07:34
Контрнаступ ЗСУ: на яких напрямках триває та як просувається
Вигризаємо кожен метр землі у ворога! Маляр розповіла, на яких напрямках ворог хоче прорвати оборону
0:04:38
Ветеран війни Ігор Муренець
Шансів ходити йому не давали, а тепер він керує автівкою та ходить на змагання — історія ветерана війни
0:04:38
Польська зброя Перун
Польська зброя вже мчить на допомогу! Як проходить виробництво нових комплексів Перун
Карта бойових дій в Україні
Ворог попрощався з трьома станціями РЕБ та пунктами управління: карта бойових дій в Україні 21 червня в режимі онлайн
0:00:00
Скандальні закупівлі для бомбосховищ
Сковорідка за майже мільйон! Скандальні закупівлі для бомбосховищ Києва
Більше відео
Наталія Хоменко-Позняк
Читати далі
Найголовніше — бути серед наших — науковиця відверто про війну та втрату побратимів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь