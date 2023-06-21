Принципова позиція — працювати та розвиватися в Україні. Сильна історія бізнесу родини Шелестів

Вести бізнес в Україні під час війни — завдання із зірочкою. Але Тетяні та Сергію Шелестам це вдається. Вони поділилися з Вікнами власною історією розбудови виробництва. Їхні продукти нині експортуються в понад 35 країн світу, а війна стала потужним стимулом до розвитку.

Компанія SheMax — найбільший в Україні виробник професійного обладнання для майстрів б’юті-індустрії. Ідея для бізнесу виникла випадково, а втілилася та стала успішною за доволі короткий строк.

Подружжя вигадало та створило функціональні витяжки для майстрів манікюру, які поглинають пил та не шкодять здоров’ю клієнтів та майстрів. Як вести успішний бізнес в Україні під час війни — історія родини Шелестів у нашому матеріалі.

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Секрети родинного бізнесу

Тетяна та Сергій познайомилися через Facebook. Сергій шукав інформацію про те, як зареєструвати торгову марку та хто може з цим допомогти, так натрапив на Тетяну, яка в бізнесі була вже давно. Тетяна запропонувала допомогу, адже любить ділитися корисними знаннями з людьми.

Вони домовилися про зустріч, потім почали спілкуватися. Тетяна не планувала стосунків, але Сергій був наполегливим та знав, що вони мають бути разом. Так усе і сталося.

Ми не зустрічалися з чоловіком жодного дня. У перший же день винайняли квартиру і почали жити разом. За місяць Сергій зробив пропозицію, — розповідає Тетяна Шелест.

Пара відразу розпланувала своє життя, збиралися народити дитину до весілля, але не виходило. Тоді Тетяна подумала, що Сергій захоче дітей, а подарувати їх жінка не зможе. На пропозицію розійтися Сергій відповів, що все вийде.

Завагітніти не виходило, жінка впала в депресію. Але відразу після одруження Тетяна дізналася, що вагітна. Жартує, що маленький Марк планував з’явитися лише в офіційному шлюбі.

До бізнесу з виготовлення витяжок для манікюру Тетяна мала портал, який об’єднував б’юті-майстрів та глянцевий журнал. Вона організовувала конференції, навчала майстрів та відкривала їм нове в індустрії. А Сергій до зустрічі з Тетяною займався зовнішньою рекламою.

Сергій був готовим зробити все для коханої. Так вони започаткували власний бізнес, де дружина вигадала ідею, а чоловік — як її втілити в життя. Основою успішного сімейного бізнесу пара вважає розвиток і навчання разом.

Разом на навчанні, разом розвиватися, вивчати нове. Не може хтось із нас вирватися вперед. Коли хтось переростає партнера — це руйнує і бізнес, і стосунки, — ділиться Тетяна.

Внутрішня філософія родини Шелестів — постійно розвиватися удвох. Діти та родина — найкращі друзі, які можуть бути в житті. Подружжя дотримується паритету, що допомагає зміцнювати родину та бізнес.

Що вигадала родина Шелестів: розробка для б’юті-майстрів

Ідея створити витяжки для майстрів манікюру прийшла до Тетяни з власного досвіду. Адже коли йдеш на манікюр і з нігтів знімають покриття, багато пилу залишається на одязі, в салоні, він потрапляє в дихальні шляхи. Це створює дискомфорт для майстрів та клієнтів.

Тоді були лише витяжки китайського виробництва, вони мали мішок для пилу, а чистити його було складно. Тому жінка вирішила створити щось нове та корисне. Сергій Шелест знав, як працює технологія витяжок, тому тут, каже Тетяна, зірки зійшлися.

Я підказувала, що слід змінити, що спричиняє дискомфорт, а Сергій створював усе так, щоб процес зняття покриття був простим і зручним.

Незвичайність технології полягає в тому, що система має фільтр, який вбирає пил. Він не потрапляє в мотор, адже над ним стоїть фільтр. Мотор таким чином не перегорає, немає мішка, який потрібно прати та очищувати, фільтр легко очищується від пилу.

Щоб простіше пояснити розробку, підприємиця наводить приклад з пилососами з мішком та такими, що його не мають. Тобто, це зовсім інша технологія поглинання. Її створили з власної ідеї без використання чиїхось шаблонів.

Подружжя замовило дослідження манікюрного пилу, з якого виявилося, що вдихання клієнтами та майстрами частинок нігтьового покриття тягне за собою розвиток таких хвороб: алергічний бронхіт та дихальні патології, бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легенів, кон’юнктивіт, дерматологічні захворювання шкіри, грибкові захворювання нігтів.

Тому, щоб убезпечити тих, хто користується послугами манікюру, і була розроблена така витяжка. Родина Шелестів запатентувала свою розробку, але конкуренти іноді копіюють технології, маркетинг, лозунги чи навіть тексти. Це підприємців не засмучує, а навпаки — змушує рухатися вперед.

Війна та бізнес

Коли розпочалася повномасштабна війна, продажі продукції впали до нуля. Це сталося через те, що були закриті кордони, тому перший час поставляти товар було неможливо.

Виробництво було релоковане з Дніпра до Ужгорода. Родина Шелестів принципово відмовляється від розбудови потужностей за кордоном, адже хочуть працювати та розвиватися в Україні, сплачувати податки та допомагати ЗСУ.

Підприємці ризикують, адже купують матеріали, землю та будують нові заводи під час війни. Грантами та допомогою від держави не користувалися, будували за власні інвестиції. Зупинятися не планують, адже вірять у свою справу.

Війна внесла багато коректив у роботу бізнесу. Тому тепер Тетяна та Сергій Шелести сфокусувалися на працевлаштуванні жінок та людей з інвалідністю. Це безпечна та нескладна робота.

Для нас це пріоритет — ми працевлаштовуємо людей з інвалідністю. Я бачу в цьому самі плюси. Це відповідальні люди, з якими комфортно працювати, — каже Тетяна.

Компанія також перерахувала понад мільйон гривень на ЗСУ, тому що розуміють, завдяки кому вдається працювати навіть під час війни.

Особистий бренд та конкуренція

Конкурують тепер з європейським ринком. Адже вони також мають власні технології та схожі товари, які є дешевшими. Але тут грає роль сила особистого бренду та впізнаваності.

Перший рік були лише витрати, бізнес не був прибутковим. Через гарну кредитну історію, банк видав суму для започаткування бізнесу. Спершу запатентовану модель витяжки знецінювали як в Україні, так і за кордоном.

Нам сказали, що такий товар не куплять. У Стамбулі сказали, що це нікому не потрібно. Ми були в розпачі, адже вклали багато грошей.

Але сталося інакше. Перша модель стала найпопулярнішою за продажами в Європі. Її почали масово підроблювати. Нині виробництво випустило багато покращених версій, тому клієнти вже знають, що їм потрібно.

Європейські компанії самі пропонують співпрацю. Адже такого продукту вони не мають.

Тетяна Шелест радить українцям, які бояться відкрити власну справу під час війни, таке:

У кожного є вибір. Усе має йти від серця. Якщо ти віриш у те, що робиш, бізнес стане успішним. Без віри не працюватиме нічого, скільки б грошей не вкладав.

На успіх бізнесу Шелестів вплинула міцна родина та підтримка одне одного. Коли двоє людей кохають, розвиваються та тримаються разом, каже Тетяна.

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