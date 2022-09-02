Втратили свою справу, але не бажання її відновити! Історії жінок-підприємиць, чий бізнес постраждав під час війни

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Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Вересня 2022, 18:00
Історії жінок, чий бізнес постраждав під час війни

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