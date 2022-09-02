Рассказы
Эксклюзив

Потерять свое дело, но не желание его восстановить! Истории женщин-предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 сентября 2022, 18:00
Історії жінок, чий бізнес постраждав під час війни

Эксклюзивы
Як швидко та безпечно набрати вагу: поради дієтолога
Правильно ли просто больше есть? Рассказываем, как безопасно набрать вес
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
До сих пор занимаешься самодиагностикой? Подробно рассказываем о цистите и что делать женщинам в горячих точках
Євген Клопотенко
Борщ — это мой наркотик: Евгений Клопотенко о гастробизнесе во время войны и популяризации украинской кухни
навчання
Боюсь отпускать ребенка в школу. Как подготовить себя и ребенка к новым реалиям учебы в Украине
Смотреть больше

Больше новостей
ТОП-7 найважливіших для України подій літа 2022
А хорошие новости все-таки есть! ТОП-7 ключевых событий лета 2022, согревших душу украинцам
Спортсмен Антон Коссе про порятунок юних боксерів
Это мои дети, они придут — история тренера по боксу Антона Коссе, вырвавшегося с подопечными из оккупированного Мариуполя
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон о моратории на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?
Смотреть больше

Материалы по теме

ТОП-7 найважливіших для України подій літа 2022
А хорошие новости все-таки есть! ТОП-7 ключевых событий лета 2022, согревших душу украинцам
Спортсмен Антон Коссе про порятунок юних боксерів
Это мои дети, они придут — история тренера по боксу Антона Коссе, вырвавшегося с подопечными из оккупированного Мариуполя
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон о моратории на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?

Видео
ТОП-7 найважливіших для України подій літа 2022

А хорошие новости все-таки есть! ТОП-7 ключевых событий лета 2022, согревших душу украинцам
0:02:48
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни
Тысячи дельфинов погибли в Черном море — преступная война приводит к экологической катастрофе
Як пройшла місія МАГАТЕ та які її результати
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: российские манипуляции, первые результаты и чего ждать дальше
0:03:30
Потерять свое дело, но не желание его восстановить! Истории женщин-предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны
Огород посреди города: первую выращенную клубнику продали на аукционе за 1700 грн
0:04:51
Как прошло 1 сентября в школах Украины
Кто-то за партами, а кто-то в укрытии: как прошел Первый звонок в украинских школах
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 вересня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 2 сентября
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: зізнається у мародерстві
Оккупант признается в грабеже украинских домов: перехваченные разговоры российских военных
0:03:46
Історія Наталії Чіповської про евакуацію та фільтрацію
Пережила взрывы, оккупацию и фильтрацию! История украинки, которая целый месяц выезжала из Бердянска в Запорожье
0:02:37
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС - перша офіційна заява
Мы собрали много важной информации — миссия МАГАТЭ наконец-то досталась ЗАЭС: первые выводы
0:38:35
Алексей Данилов
Многое неизвестное и секретное вскоре станет явным: секретарь СНБО Данилов о депутатах и освобождении азовцев
Больше видео
Спортсмен Антон Коссе про порятунок юних боксерів
Читать дальше
Это мои дети, они придут — история тренера по боксу Антона Коссе, вырвавшегося с подопечными из оккупированного Мариуполя
Макс Нестеров: історія перукаря, який щодня стриже військових
Читать дальше
Закрыл салон, чтобы помогать героям. История парикмахера, который стрижет и бреет украинских военных

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь