Потерять свое дело, но не желание его восстановить! Истории женщин-предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны

В современном мире женщины могут реализовать себя практически во всех сферах. Многие становятся успешными бизнесвумен и открывают свое дело. Даже в декрете, когда большую часть времени нужно уделять ребенку, им хватает вдохновения на свое развитие. А часто бывает так, что дети вдохновляют на создание бизнеса.

Представь, ты начал(-а) свое дело и имел(-а) успех, но однажды его разрушили. После 24 февраля многие города нашей страны страдают от взрывов и ракетных ударов. Российская армия уничтожает жилые дома, торговые центры, магазины и рынки. Так что дело, в которое человек вложил душу, может перестать существовать.

Но правительство и благотворительные организации поддерживают украинцев и их бизнесы. Ведь сейчас именно он помогает восстановить нашу экономику. Мы расскажем тебе истории женщин, чей бизнес пострадал от войны, но они смогли его спасти.

Эвакуировать бизнес им помог проект Поддержка бизнеса во время войны и в послевоенный период, реализуемый ОО Украинский центр содействия инвестициям и торговле при поддержке Программы USAID Конкурентоспособная экономика Украины. Этот проект направлен на поддержку украинских женщин-предпринимателей, оказывая малым и средним бизнесам поддержку в релокации и сопровождении в течение шестимесячного периода.

Мотивирует вера в победу

Виталина с мужем Андреем до войны имели швейное и рекламное производство.

— Основная идея нашей работы в Авекс-Групе — комплексный подход в визуальном оформлении объектов для бизнеса. Начиналось все как частичное оформление и полиграфия, а сейчас мы выполняем проекты “под ключ”, — отмечает Виталина.

— Активным направлением нашей деятельности до февраля была печать на текстиле и пошив декора из ткани для рекламных проектов и мерчендайзинга в сетях магазинов. Именно текстильное направление выбрали теперь как приоритетное.

В Тернополе организовали дополнительный швейный цех и сейчас занимаемся пошивом гражданской одежды и вспомогательной экипировки для оптовых заказчиков.

Планируем привлечь на производство около 20 человек, часть из которых будут переселенцы, — рассказывает женщина.

Хотя война принесла много плохого в нашу жизнь, женщина отмечает: мотивирует только вера в победу.

Считаю, что каждый должен делать максимум из того, что он умеет, для скорейшего одержания победы.

— Оружие держать я не умею, но могу организовывать и вести бизнес, потому и делаю это. Сила — в единстве страны. Многие сейчас остались без работы, а предоставление им возможности работать и получать доход — это существенная поддержка и стимул оставаться в стране, потому что, к сожалению, до сих пор многие выезжают за границу, — утверждает Виталина.

У женщины уже есть идеи новых проектов, но над ними еще предстоит хорошо подумать. Наперед забегать она не хочет. Советует женщинам, желающим открыть собственное дело или чей бизнес пострадал от войны:

— Важнейший совет: не опускать руки и всегда помнить свои таланты и умения, потому что они дают невероятную силу и энергию для воплощения всего задуманного.

Мне тоже трудно читать и смотреть новости, но всю злобу на врага я трансформирую в свою деятельность.

Потому что победа — это большой труд каждого, а не только наших героев из ВСУ, — подчеркивает Виталина.

Выбирать, где будешь наиболее эффективной

Посетив магазин BOXY в Луцке, Наталье понравилась концепция и ассортимент: украинские производители, экологические материалы, уникальный дизайн, широкий выбор.

— Сначала я стала клиенткой магазина, а потом решила познакомиться с владельцами и договориться о предоставлении франшизы. Общение и желание стать партнерами ускорили регистрацию и начало сотрудничества, — отметила Наталья.

Начала свое дело в августе прошлого года. Бизнес женщины был ориентирован на клиентов из Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Полтавской областей. Уже в сентябре открыли большой шоурум в Харькове, на рынке Академика Барабашова.

Продукция быстро становилась узнаваемой и имела спрос.

— В январе этого года получили новый ассортимент — упаковка с весенними принтами. Взяли кредит, отгрузили продукцию в торговые сети, ожидали сезонных продаж в марте и апреле. Заметили положительный тренд в продажах, развивали сайт и социальные сети. Думали об уникальных модификациях коробочек и современных цветных принтах для новых изделий, — вспоминает Наталья.

С начала полномасштабного вторжения Харьков ежедневно страдает от российских ударов, в том числе, не один взрыв был в районе крупнейшего рынка в Европе — Барабашова. Так что Наталье пришлось эвакуировать продукцию к партнерам в Луцк.

— Это был семейный бизнес. 23 февраля мы закончили рабочий день в 19:00, выключили технику, закрыли магазин…

Вернулись через месяц для того, чтобы эвакуировать товар в Луцк, а затем в Тернополь и Львов.

— Наш магазин уцелел, несмотря на то, что почти весь рынок был уничтожен бомбардировками и пожарами, — рассказывает предпринимательница.

Наталья признается: решение возобновить бизнес было самым трудным.

— Предыдущие вызовы были естественной реакцией: скорый выезд из Харькова, участие в гуманитарных движениях, волонтерство.

Но после трех месяцев войны пришло ощущение, что даже этот турбулентный процесс приобретает четкие очертания. Вырисовываются реальные потребности и возникает вопрос: “В какой роли я могу быть наиболее эффективной, чтобы приближать победу?”.

В честном разговоре с собой оказалось, что это именно возобновление бизнеса, создание рабочих мест, возврат долгов и выполнение всех довоенных обязательств.

— А также развитие, рост, победа и возвращение в Харьков, — утверждает женщина.

Наталья хочет развивать бизнес и выйти за пределы страны, в частности на рынок Польши и других стран Евросоюза. Хотя ее история возобновления бизнеса только начинается, она советует женщинам выбирать активную позицию вместо пассивной. Продолжать мечтать и ставить цели, быть открытой к появляющимся предложениям и возможностям.

После зимы всегда приходит весна

Сначала Инна хотела обеспечить натуральной и экологичной косметикой детей и себя. Когда сыну женщины было всего шесть месяцев, у него обнаружили атопический дерматит. Средства, используемые Инной, не помогали. Поэтому она решила самостоятельно производить косметику. Так возникла идея развить бизнес.

— Я начала изучать состав промышленных средств и поняла, что должна сделать что-то сама для сыночка, чтобы спасти его кожу. Так я начала производить мыло из растительных масел на травах в домашних условиях для ребенка. Результат на коже я увидела сразу.

Я поняла, что правильный, натуральный уход — это очень хорошо. Поняла, куда мне нужно двигаться, чтобы помочь даже своей пигментированной коже. Так возникла идея создания семейного дела, чтобы предлагать качественный уход большему количеству людей, — рассказывает предпринимательница.

Последний год перед полномасштабной войной бизнес Инны активно развивался. Ее товар продавали в интернет-магазинах, она запускала дистрибуционную деятельность в салонах красоты и гостиничных комплексах. Также имела три фирменных магазина и более 50 партнерских точек. Однако война изменила жизнь всех людей.

— Наш бизнес пережил оккупацию в Буче. У нас был собственный фирменный магазин с косметикой и продуктами здорового питания. Также была отдельная лаборатория с офисом.

2 марта я разрешила теробороне сломать двери магазина с продуктами и все отдать людям и детям в бомбоубежищах садика и гимназии, которые были рядом с магазином, — вспоминает Инна.

Уже на следующий день в магазин зашли россияне и забрали все, что смогли вынести. Ограбили также офис и лабораторию.

— Дом остался цел снаружи, но внутри уничтожен.

Они даже забрали жесткий диск камер наблюдения, чтобы мы не видели их преступные действия.

Но мы увидели и ощутили последствия страшной войны, — говорит Инна.

В лаборатории россияне сломали двери, разграбили часть мебели: все стулья и некоторые столы, телевизоры, кофемашину, микрокамеру, микроскопы, сломали много оборудования. Один из микроскопов разбили об пол. Ограбили также склад косметики.

Женщина смогла эвакуировать бизнес во Львов, там налаживает свою деятельность.

Соосновательница бизнеса Виктория Маслова отмечает: не сдались, ведь поняли, что должны быть полезны. Мотивировали клиенты, ведь они говорили, что в “тревожный чемоданчик” брали косметику бренда.

Когда мы начали делать заживляющие мази для наших героев, мы ясно поняли нашу миссию в это время.

— Нам начали писать, как мази помогли залечивать раны, благодарили, что мы работаем. Ощущение пользы дает много сил продолжать работать, какие бы обстоятельства ни были, — утверждает Виктория. Она советует женщинам быть сильными, ведь бизнес сейчас работает на восстановление экономики.

Женщины-предприниматели — выносливые

Исполнительный директор ОО Ирина Титарчук рассказывает, что решили запустить релокацию в West Business Hub, потому что из-за войны пострадали многие бизнесы. Не все компании могут восстановиться.

— Проект позволяет возобновить или перезапустить деятельность малых и средних предприятий, в частности бизнес женщин-предпринимателей, и сформировать четкое видение текущей ситуации и перспектив развития на более безопасных территориях.

Среди релокированных предприятий у нас есть бизнесы из Киевской области, например, Бучи, Харькова и других пострадавших регионов, — рассказывает Титарчук.

Больше всего своей несокрушимостью ее поразила история бренда Vesna.

— Они не опускают руки, среди личных проблем находят время на волонтерство и заботу о других. Еще один пример — семейный бизнес Авекс-Групп.

Они готовы к партнерству в бизнесе, делятся с коллегами заказами и привлекают новые проекты.

Женщины-предприниматели гибкие и выносливые, это проявилось и под влиянием Covid-19, и как следствие войны. Они готовы к вызовам и знают, как доставить товар к покупателю даже при неработающей логистике.

Делают все, чтобы не потерять клиентов и найти новых, — отмечает Ирина.

По ее словам, у организации есть много планов, в частности презентация настольной игры о женском лидерстве и предпринимательстве, запуск проекта для креативных индустрий Oplich и подготовка грантовых заявок по поддержке малых и средних бизнесов в масштабировании и выходе на международные рынки путем выставочной деятельности.

Если твое дело пострадало из-за войны, опускать руки не стоит. Спасти бизнес реально! Ты тоже можешь принять участие в проекте поддержки бизнеса, нужно лишь ознакомиться с условиями и заполнить заявку.

Люди, имеющие собственное дело, охотно помогают переселенцам в разных регионах Украины. Раньше мы рассказывали историю Slow food ресторана Гелета на Закарпатье.

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