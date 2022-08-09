Как закарпатцы превратили slow food ресторан в бесплатную столовую для переселенцев и строят для них хостел

Закарпатское село Нижнее Селище демонстрирует, что развиваться и воплощать крутые проекты можно повсюду. Да, даже в маленьком селе в предгорье Карпат.

С 1994-го здесь работает легендарная ремесленная Селиская сыроварня. Она создает крафтовый сыр по швейцарским технологиям и исключительно из местного молока.

В 2020-м в селе открыли первый в регионе магазин локальных продуктов Селиский ракаш. Здесь представлена гастрономия от производителей в радиусе 150 км (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области). Крафтовое, немасштабное производство, экологичное и, безусловно, из местного сырья.

Селиский ракаш объединили с кафе-библиотекой, которая собрала только современную литературу на украинском языке.

Еще один проект села — первый в Закарпатье slow food ресторан Гелета. Его рткрыли летом 2021-го. Здесь готовят из локальных хороших продуктов в радиусе 150 км, а это — поддержка фермеров и производителей. Заведение культивирует закарпатскую кухню, ее историю и добавляет современную авторскую интерпретацию.

Кстати, в прошлом году Гелета попала в топ-100 ресторанов Украины.

Из самого западного региона только два бренда оказались в этом рейтинге.

На этот раз наша история о том, как территория медленной кухни перенастроилась на бесплатную столовую для переселенцев. А еще в Нижнем Поселке строят хостел для ВПЛ.

Начало войны

Гелету основали местные жители — Петр Пригара, его дочь Инна Пригара и француз Орест Дель Соль, проживающий в Закарпатье и занимающийся фермерством. Отец с дочерью развивают также Селискую сыроварню и Селиский ракаш.

Инна рассказывает нам о том, как ресторан переформатировался, чтобы бесплатно готовить для украинцев, спасающихся от войны.

В первые дни российской агрессии был шок, а дальше команда переключилась на волонтерскую деятельность. Фактически с 1 марта без перерыва кормят всех, кто в этом нуждается. Это ежедневно обед и ужин.

В первые месяцы приходило действительно много людей, поэтому каждый раз сложно было спрогнозировать, сколько именно приготовить еды.

Больше всего — 170 гостей за один прием.

А теперь, в августе 2022-го, ежедневно посещают 25–30 человек, которые остаются в Нижнем Селище и не имеют возможности готовить самостоятельно.

Что касается финансов, то на старте использовали достаточно большие запасы продуктов — замороженные фрукты, овощи, мясо. Рядом Селиская сыроварня — она постоянно снабжает молочкой.

Позже получали гуманитарную помощь от Европейского кооператива Лонго Май. Часть продуктов оставляли для местных вынужденных переселенцев, а другую отправляли на восток Украины.

Активисты не собирали деньги.

В то же время в Нижнем Селище организовалось активное движение местного населения.

Приносили мясо, домашние яйца, варенье, петрушку… Нет, это не мелочь.

— Это приятно, мило, это вдохновляет.

Новый формат работы

Ресторан в Нижнем Селище — о медитативной кухне.

А с войной работа — вовсе не slow.

— В первое время было очень страшно. Это было очень быстро и непонятно. Я боялась, что мы не сможем накормить большое количество гостей. Мне говорили: “Инна, готовься, будем готовить для 150 человек”. Я говорила: “Как, как? У нас маленькая кухня”.

Купили большие кастрюли, чтобы каждый день варить 40 л супа.

— Для нас был шок, как мы можем на нашей маленькой кухне так много приготовить.

Меню

Что касается меню, то ресторан отдает предпочтение классическим блюдам, чтобы всем было вкусно. Если закарпатцы любят культовые банош или токан на основе кукурузной каши, то гостям это кажется необычным. Зато вынужденные переселенцы обожают ячневую крупу, поэтому Гелета принялась экспериментировать с этим продуктом.

Повара работают так, чтобы и малыши с удовольствием кушали.

— У нас питалось очень много маленьких детей, и мы пытались делать что-то такое, чтобы они обязательно ели.

На обед всегда есть суп: бульон, борщ, овощной или крем-суп. Второе блюдо обязательно с мясом и салат. На ужин: основное блюдо, салат и десерт.

— Мы стараемся готовить так, чтобы людям было по-домашнему, комфортно, приятно, чтобы было ощущение уюта.

Команда

На данный момент здесь работает команда ресторана, недавно присоединилась девушка — вынужденная переселенка. Постоянно помогают волонтеры: местные и из других уголков Украины. Раньше их было десять одновременно. Теперь — трое, они посменно на кухне.

На вопрос, когда заведение вернется к предыдущему формату работы, Инна затрудняется ответить.

Говорит, что психологически еще не готова.

Ведь волонтерская кухня как заряжает, так и требует немало внутреннего ресурса.

Важно четко балансировать помощь другим и свою жизнь, уметь вовремя жать на кнопку паузы, чтобы и в дальнейшем иметь возможность поддерживать других.

Инне действительно хочется возобновить свою деятельность именно на сыроварне, по-новому налаживать производство, продажи.

Хостел

Хостел — это еще один проект Петра, Инны и Ореста, основной команды волонтеров в Нижнем Селище.

— Мы думали о том, что нужно помочь тем, кто хочет здесь остаться, осесть и, например, начать собственное дело.

Дело в том, что власти не делали весомых шагов по жилью для переселенцев. В то же время было понимание, что в определенное время, возможно, людей начнут выселять из школ, садиков… Активисты обратились к Европейскому кооперативу Лонго Май, который помог с контактами организации Medico International. Следовательно, команда из Нижнего Селища предложила идею социального жилья для ВПЛ.

Лонго Май сопровождает проект, Medico International дает деньги.

Место — помещение бывшей колхозной конторы. Волонтеры выкупают часть здания, проводят реконструкцию, вот заканчивают “черновые” работы.

Это будет для около 30 человек, комнаты — от двухместных до шестиместных.

Бюджет — 5–6 млн грн. Окончательная стоимость будет зависеть, например, от того, каким будет отопление.

Еще нет решения, будет ли жилье бесплатным, но такая идея вполне вероятна. Возможна частичная оплата за коммунальные услуги.

Открытие планируется через два-три месяца.

Зависит от разрешений, строительных работ, наличия материалов.

Кстати, недавно мы писали еще об одной истории из Закарпатья: как ужгородские рестораторы создали гастрономический батальон Дельфин.

Главное фото — с Facebook-страницы заведения.