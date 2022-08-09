Розповіді
Ексклюзив

Як закарпатці перетворили slow food ресторан на безкоштовну їдальню для переселенців і будують для них хостел

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 09 Серпня 2022, 17:00
Як закарпатці перетворили slow food ресторан на безкоштовну їдальню для переселенців і будують для них хостел

Ексклюзиви
Сніжана Бурденюк
Наша місія — дарувати дитинство: чернівецька волонтерка про роботу в благодійній організації та особисту girl power
Як швидко та безпечно набрати вагу: поради дієтолога
Чи правильно просто більше їсти? Розповідаємо, як безпечно набрати вагу
Анна Сагайдачна
Акторка Анна Сагайдачна і її відверте інтерв’ю про перехід на українську, волонтерство та думки піти в ЗСУ
Тарас Цимбалюк — інтерв'ю про російських акторів та війну
Тарас Цимбалюк про російських акторів, зйомки в Ірпені та чи піде воювати, якщо прийде повістка
Дивитись більше

Більше новин
Йод проти радіації
Йод проти радіації: що робити у разі вибуху на АЕС
Що купити дитині до школи в умовах війни
У школу під час війни: як підготувати дитину та що придбати до нового навчального року
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати
вихідні у серпні 2022
Відпочинку бути чи не бути: які дні в Україні будуть вихідними в серпні 2022 року
Дивитись більше

Матеріали по темі

Йод проти радіації
Йод проти радіації: що робити у разі вибуху на АЕС
Що купити дитині до школи в умовах війни
У школу під час війни: як підготувати дитину та що придбати до нового навчального року
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати
вихідні у серпні 2022
Відпочинку бути чи не бути: які дні в Україні будуть вихідними в серпні 2022 року

Відео
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки

Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:04:03
Донори крові
Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства
0:04:15
Як розпізнати диверсанта
Твоя уважність може зберегти безпеку в країні! Як виявити диверсантів
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 9 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 9 серпня
0:03:07
дикі тварини
Посадили в клітку і втекли: як рятують диких тварин із зони бойових дій
0:05:57
Проект Корисно для кожного: що це таке та чим допомагає українцям
Знайти розв’язання проблем в анімаційному ролику! Що таке проект Корисно для кожного та чим допомагає українцям
0:09:12
Гуменюк
Серйозні влучання по Антонівському і Каховському мостах! ЗСУ відпрацьовують вогневий контроль
російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини
Другий, але точно не останній: як російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини в Україні
0:10:28
Пілот винищувача Су-27 Олексій про роботу повітряних сил
Ми вже переважаємо за вишколом! Пілот винищувача про роботу Повітряних сил та мрію опанувати сучасні літаки
Більше відео
Сніжана Бурденюк
Читати далі
Наша місія — дарувати дитинство: чернівецька волонтерка про роботу в благодійній організації та особисту girl power

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь