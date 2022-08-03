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Ексклюзив

“Коли стукали рейки поїзда, здавалось, ніби ракета летить”. Українці про пережиті обстріли та евакуацію

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 03 Серпня 2022, 18:00
Історії українців про евакуацію та пережитті жахіття на Сході

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