Розповіді

Чужих дітей не буває! Волонтери врятували дітей, а жінка прихистила їх у себе: історія, що вражає

Андрій Почтєв 29 Липня 2022, 19:00
Пані Марина прихистила дітей

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