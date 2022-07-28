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Волонтер Червоного Хреста втік з-під обстрілів у Маріуполі й тепер допомагає таким же біженцям, як він сам: історія Івана Крисанова

Вікторія Мельник, практикантка сайту Ірина Тимчишин 28 Липня 2022, 08:00
Іван Крисанов

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