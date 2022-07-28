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Волонтер Красного Креста выбрался из-под обстрелов в Мариуполе и теперь помогает таким же беженцам, как он сам: история Ивана Крысанова

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Ирина Тимчишин 28 июля 2022, 08:00
Иван Крысанов

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