Волонтер Красного Креста выбрался из-под обстрелов в Мариуполе и теперь помогает таким же беженцам, как он сам: история Ивана Крысанова

Он потерял свою квартиру в уничтоженном оккупантами Мариуполе, где за два дня до вторжения у него родился ребенок. Волонтер Красного Креста, который помогал мариупольцам и имел небольшую строительную компанию, чудом смог выехать из города. Приют его семья нашла в Ивано-Франковске.

Теперь здесь Иван Крысанов помогает таким, как сам, переселенцам, бежавшим из-под российских обстрелов.

Иван рассказывает, как под обстрелами помогал мариупольцам держать связь с родными, когда позвонить по телефону уже было невозможно. Передавал информацию самостоятельно, ходил на поиски пропавших людей.

Каждый день под русскими бомбами немощным и одиноким он носил продукты, а раненых доставлял в госпитали. Люди, говорит Иван, объединялись, как могли. Чтобы выжить в адском городе, отдавали последнее.

— У кого-то была мука, я за водой ехал. Был газовый баллон, отдал его тому, кто выпекал хлеб. На нашем Т4 вывозил людей.

Было так много осколков. Я колеса пробивал в день по разу. Где их ремонтировать? СТО не работает. И так люди помогали. У кого были такие автомобили с таким размером колес, отдавали мне.

Сначала, рассказывает Иван, Мариуполь обстреливали из Градов и минометов. Потом на дома, где прятались люди, начали сбрасывать фугасные бомбы. В их офис Красного Креста попали дважды. Мариупольцы, которые не смогли вырваться “зеленым коридором”, стали сами формировать эвакуационные колонны.

— Там я не видел начала и не видел конца. 15 марта началось с очереди, мы не знали, сколько за нами. Пока не стемнело, люди уезжали, уезжали и уезжали.

Ивану с семьей и младенцем, которому было всего две недели от рождения, удалось вырваться из ада. Уже третий месяц, как мужчина поселился в Ивано-Франковске и снова устроился волонтером в Красный Крест. Ремонтирует дома, где расселили переселенцев.

Мужчина не понаслышке знает, как живется людям в таких общественных приютах, потому что и сам с женой и младенцем спал на досках в комнате на 40 человек.

Директор здешнего лицея, в котором и разместили сотни переселенцев, Дмитрий Скиданчук говорит: эта помощь сейчас необходима каждому.

Сейчас остаются люди, которые не хотят покидать Украину. Которым тяжело найти жилье. Нет средств на оплату жилья, и поэтому они остаются в школе.

Потому что все, что при жизни нажили, либо осталось на оккупированных территориях, либо полностью уничтожено русскими. Как у Юрия из Богодухова Харьковской области.

Занимались селекционной работой. То есть животные: свиньи, козы, овцы, лошади. Три ракеты прилетело 2 марта и все — ни домов, ни животных, ничего.

Волонтер Иван из Мариуполя тоже остался без дома. Но мужчина верит, что скоро вернется в родной город. Потому что Мариуполь — это Украина! Иван признается — будут там возобновлять организацию и начнут как-то помогать людям. Ну а потом параллельно будут восстанавливать свои дома. Потому что это наша земля.

И пока волонтеры борются за нашу свободу в тылу гуманитарной помощью, другие сознательные граждане Украины и мира “бежали за Азовсталь”. Как прошел забег, мы писали ранее.

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