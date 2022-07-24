Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя

Украинские солдаты, как Атланты, своим несокрушимым духом берегут небо над всей Европой. Пленные из Азовстали без преувеличения своей мощью и подвигом изменили ход этой войны.

Пока их бомбами стирали с лица земли, они не просто выжили, а мужественно давали отпор врагу. 2000 стальных воинов стали легендой.

Поэтому о них нужно не только помнить, но и громко говорить и освобождать из плена. Именно поэтому в Украине и в разных уголках мира прошел спортивный флешмоб — люди “бежали за Азовсталь”.

В Ивано-Франковске на акцию собралось более сто человек. Бежали и дети, и пенсионеры, и звезды.

На них сбрасывали все возможные бомбы — все, что было у врага. Наши мирные рассветы, наш кофе в теплой кровати — это все благодаря таким героям, — говорит певица Злата Огневич.

Как прошел забег — смотри подробнее в видео.

Мировые звезды спорта не стоят в стороне и помогают Украине. Известный футболист Дэвид Бекхэм на Саммите первых леди и джентльменов выступил с сильной речью и поддержал украинских детей.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!