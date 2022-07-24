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Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя

Ирина Тимчишин 24 июля 2022, 18:00

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Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб

Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя
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