Біжу за Азовсталь — в Україні та світі пройшов спортивний флешмоб на підтримку захисників Маріуполя

Українські солдати, як Атланти, своїм незламним духом тримають небо над усією Європою. Бранці Азовсталі без перебільшення своєю міццю та подвигом змінили перебіг цієї війни.

Поки їх бомбами стирали з лиця землі, вони не просто вижили, а мужньо давали відсіч. 2000 сталевих воїнів стали легендою.

Тож про них потрібно не лише пам’ятати, але й голосно говорити та визволяти з полону. Саме тому Україною та світом пройшов спортивний флешмоб — люди “бігли за Азовсталь”.

В Івано-Франківську зібралась понад сотня людей. Бігли і діти, і пенсіонери, і зірки.

На них скидали всі можливі бомби — все, що було у ворога. Наші мирні світанки, наша кава в теплому ліжку — це все завдяки таким героям, — каже співачка Злата Огнєвіч.

Як минув забіг — дивись у відео.

Світові зірки спорту не стоять осторонь кривавої війни в Україні та допомагають нашій державі. Відомий футболіст Девід Бекхем на Саміті перших леді та джентльменів виступив із сильною промовою та підтримав українських дітей.

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