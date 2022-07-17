Українські актори влаштували благодійне тренування для киян — збирають на карету “швидкої”

Українські актори об’єдналися та збирають гроші на п’ять карет швидкої допомоги для наших військових. Ціна питання — 50 тисяч євро.

Аби подужати чималу суму, артисти організували онлайн-аукціон, на якому продають особисті речі. А ще вони влаштували відкрите благодійне тренування.

Ідея спортивного заняття поруч із зірками припала до вподоби киянам. Адже спорт — найкращі ліки проти стресу.

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Понад сотня киян прийшла тренуватись з улюбленими акторами у столичний парк Наталка. Серед них — Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Артур Логай, Анна Кошмал та інші.

Учасники присідають, стрибають, біжать на місці та набираються позитивних емоцій. У перервах між вправами всі охочі можуть сфотографуватись з акторами.

Прекрасні емоції. Мабуть, в першу чергу віддача від людей, які прийшли. Це дуже приємно, що цю ініціативу підтримали.

Тому такий захід — зайвий привід побачити колег, поспілкуватись з людьми та прихильниками нашої творчості, — ділиться Цимбалюк.

На зіркову руханку вхід був вільний. Відвідувачі лишали пожертвування у спеціальній скриньці.

За одне тренування вдалось зібрати 15 тисяч гривень, які підуть на купівлю першої карети швидкої допомоги для вивезення поранених з південно-східного напрямку.

А якщо ти досі вважаєш, що рухливі заняття зараз недоречні, то читай, чому фізична активність надзвичайно важлива та як мотивувати себе займатись спортом під час війни.

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