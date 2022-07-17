Украинские актеры устроили благотворительную тренировку для киевлян — собирают на “скорую помощь”

Украинские актеры объединились и собирают деньги на пять карет скорой помощи для наших военных. Цена вопроса — 50 тысяч евро.

Чтобы осилить большую сумму, артисты организовали онлайн-аукцион, на котором продают личные вещи. А еще они устроили открытую благотворительную тренировку.

Идея спортивного занятия вместе со звездами пришлась киевлянам по вкусу. Ведь спорт — лучшее лекарство против стресса.

Сейчас также смотрят

Более сотни киевлян пришли тренироваться с любимыми актерами в столичный парк Наталка. Среди них Тарас Цымбалюк, Наталья Денисенко, Артур Логай, Анна Кошмал и другие.

Участники приседают, прыгают, бегут на месте и набираются положительных эмоций. В перерывах между упражнениями все желающие могут сфотографироваться с актерами.

Прекрасные эмоции. Пожалуй, в первую очередь отдача от людей, которые пришли. Это очень приятно, что инициатива была поддержана.

Поэтому такое мероприятие — лишний повод увидеть коллег, пообщаться с людьми и поклонниками нашего творчества, — делится Цымбалюк.

На звездное занятие вход был свободным. Посетители оставляли пожертвования в специальном ящике.

За одну тренировку удалось собрать 15 тысяч гривен, которые пойдут на покупку первой кареты скорой помощи, чтобы вывозить раненых с юго-восточного направления.

А если ты до сих пор считаешь, что подвижные занятия сейчас неуместны, читай, почему физическая активность чрезвычайно важна и как мотивировать себя заниматься спортом во время войны.

Напомним, что у Вікна-новини есть Telegram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!