Советы

“Как мотивировать себя заняться спортом во время войны? Уместно ли это?”

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Анита Луценко
Анита Луценко

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

Вероника Кононенко, практикантка сайта 27 июня 2022, 14:00
“Как мотивировать себя заняться спортом во время войны? Уместно ли это?”
Фото: Unsplash

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Советы

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Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

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