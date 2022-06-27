“Как мотивировать себя заняться спортом во время войны? Уместно ли это?”

Наше тело и его физическое состояние оказывает большое влияние не только на наше восприятие себя, но и на эмоции.

Вот почему в стрессовый период психологи рекомендуют уделить внимание телу и его потребностям: питанию и физической активности.

С одной стороны, ты всеми руками и ногами за то, чтобы быть стройным(-ой) и подтянутым(-ой), а с другой, зачем, если в стране война, а у меня стресс?

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Звездный тренер Анита Луценко дала совет, где искать мотивацию, чтобы заботиться о своем теле, и ответила на вопрос, имеет ли значение, как я выгляжу сейчас.

Анита Луценко о теле и еде

Еда может дать нам чувство счастья, покоя, стабильности. Все потому, что когда мы едим, активизируется серотонин, гормон счастья.

В результате мы чувствуем себя замечательно короткий промежуток времени, а затем возвращается грусть, тревога, и мы снова идем к холодильнику. Затем обязательно появляется чувство вины и недовольство состоянием тела.

Что с этим делать? Анита Луценко советует обратить внимание на три момента, чтобы прийти к здоровому телу, ведь оно всегда начинается с наших мыслей.

Первое, что нужно сделать, — признаться, что стресс является неотъемлемой составляющей нашей жизни. Он будет всегда, отличаясь лишь интенсивностью и нашим восприятием.

Также всю жизнь нас будет сопровождать лень, которая живет в каждом из нас и ждет момента, пока мы не позволим ей взять контроль над нами.

Но если в жизни и так будет стресс, то зачем усугублять его многочисленными болезнями, плохим настроением, отеками, акне и т. п.

Где найти мотивацию работать над собой и как воплотить это в жизнь?

Мотивация — это всегда о четкой цели. Надо иметь цель и знать, зачем мне худеть. Делать это чисто для похудения — не лучшая цель, ведь она не постоянна, поэтому обязательно будет регресс.

Придумай более интересную цель. Например, напиши, что тебя вдохновляет и зачем быть здоровым(-ой), красивым(-ой), стройным(-ой).

Когда мы сформулировали свою цель, мотивировали себя, то остались пустяки — воплотить все в жизнь. Это не сложно, нужно просто войти в ритм, и с первыми результатами останавливаться больше не захочется.

Но, как и для любого дела, в котором ты хочешь добиться успеха, нужна систематичность.

Составь четкую систему, на которой базируются твои привычки, чтобы понимать, почему ты придерживаешься именно такого питания, разработай план тренировок.

Главное — продумать эту систему. Например, “я буду тренироваться трижды в неделю”. А дальше уже выбирать себе помощника: тренера в зале, YouTube, программы от блогеров, возможностей достаточно.

Анита Луценко сравнивает систематичность с тем, как ты чистишь зубы. Например, мы можем забыть или просто не почистить зубы один день, однако это не означает, что после этого мы отложим эту процедуру на неделю.

Такие дни и ситуации, когда не получится прийти на одну тренировку или соблюдать определенный рацион, точно будут, однако это не означает, что нужно прекращать соблюдать систему.

Не надо много думать, нужно просто взять и сделать физкультуру и нормальное питание своей привычкой, а не проблемой.

Твое здоровье и твое тело зависит только от тебя, и именно тебе по силам сделать себя более здоровой версией себя.

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