Похудеть с помощью воды: миф или правда? Диетолог объяснила влияние воды на организм человека

Общее количество воды в человеческом организме превышает 50%. А новорожденные состоят из воды на 90–97%! Почему же мы так часто забываем пополнять ее запасы?

По состоянию кожи, наличию отеков, общему самочувствию и состоянию здоровья можно определить, достаточно ли пьет человек чистой воды.

Фитнес-тренер, диетолог и коуч Ирина Тодорова рассказала для Фактов ICTV. Здоровье о том, сколько нужно пить воды в день и поможет ли это похудеть.

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Можно ли похудеть с помощью воды

Чистая вода промывает организм изнутри, выводит токсины, продукты белкового распада и мочевую кислоту. Если человек не пьет достаточное количество жидкости, то организм задерживает ее в теле впрок.

А вот если пить воду регулярно, то она будет циркулировать в теле и не будет застаиваться.

Люди, которые не занимаются спортом и любят тяжелую пищу, могут попрощаться с 2-3 лишними килограммами, просто употребляя воду в достаточном количестве.

Это станет первым шагом к желанной фигуре. А закрепить результат и продолжить прогресс поможет правильное питание и занятия спортом.

Сколько воды нужно пить

По словам Тодоровой, вычислить необходимое количество воды можно по простой формуле: твой вес х 0,03 = количество воды в мл. В среднем это восемь стаканов в день.

Однако не нужно пить целый литр за раз, когда уже чувствуешь сухость во рту и жажду. Распредели свою норму на день и пей каждый час небольшими глотками.

Следует заметить, что это касается только чистой питьевой воды, а не напитков. Их организм воспринимает как пищу, а не жидкость.

Можно ли запивать еду водой

Среди людей гуляет миф, что обед нельзя запивать водой. Но на самом деле чистая несладкая вода не может вызвать брожение в желудке. Поэтому и совмещать ее с едой можно.

Вода наоборот очищает пищеварительную систему, ускоряет процесс распада белков и выведения алкоголя. Поэтому после мясного ужина с бокалом сухого вина смело выпей стакан воды.

А еще мудрой идеей станет сервировка кофе вместе с водой. Ведь каждая порция этого крепкого напитка выводит из организма до одного литра жидкости.

Для человека идеально подходит вода со щелочностью PH 7,5-8,3. Так что в следующий раз в магазине обрати внимание на этикетку бутылки.

Вода во время спорта

Есть также популярное мнение, что якобы во время физической активности не стоит пить воду. Но во время занятий спортом тело теряет большое количество воды, которая выходит вместе с потом. Это необходимо для охлаждения организма.

Так что пить воду не то, что можно, а нужно. Но делать это лучше маленькими глотками в перерыве между упражнениями.

Вода и кожа

Как известно, кожа — зеркало организма. Если ты страдаешь на регулярные отеки, синяки, бледность на лице, то стоит обратить внимание на количество воды, которую употребляешь.

Я часто сравниваю человека с цветком. Почему мы поливаем его чистой водой, а в себя заливаем в первую очередь напитки, даже если они без сахара? Напитки — это уже еда, которую нужно переваривать организму, — объясняет диетолог.

А если ты хочешь очистить воду от яркого запаха и вкуса, читай, как сделать фильтр для воды своими руками.

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