Чужих детей не бывает! Волонтеры спасли детей, а женщина приютила их у себя: трогательная история

Обычный героизм — это вывозить незнакомых людей из-под обстрелов, а обычная человечность — это приютить неродных детей, потому что, глядя на них, болит сердце.

В Запорожье волонтеры решились на сложную эвакуацию из изуродованного Гуляйполя девочки, ее больного брата и дедушки малыша, у которого из-за постоянных обстрелов произошел инсульт. Мужчину доставили в больницу, а обездоленным деткам почти сразу удалось найти приемную семью: их взяла к себе такая же переселенка из Гуляйполя: говорит, не могла поступить иначе.

Мариупольчанин Ярослав с гордостью показывает украшенный фотографиями уютный гуманитарный штаб, где он с единомышленниками четыре месяца помогают нуждающимся.

— Люди могут приходить выбирать себе вещи, детские вещи совершенно бесплатно, обувь.

Именно в этом штабе благотворители планируют свои рискованные планы эвакуации бусиком людей из горячих точек. Последнее такое спасение несколько дней назад оказалось весьма сложным. Прежде всего — морально.

Конечно, тревога была, как они воспримут новую семью.

Как все было?

Волонтеры узнали: в Гуляйполе, под обстрелами, живет неблагополучная семья: мать пьянствует, дети не ухожены и дедушка, который, как мог, заботился о малышах, но его разбил инсульт. Ребята отправились на помощь.

Мать 14-летнего Димы, у которого тяжелый недуг, и 11-летней Алинки не раздумывая согласилась отдать детей волонтерам. Их дедушку забирают в больницу.

Волонтеры говорят — прежде чем эвакуировать из-под бомб детей, посовещались с юристами и поставили в известность соцслужбу. В Запорожье брату и сестре сразу нашли приют.

Новая семья

Алинку и Диму согласилась принять знакомая волонтеров, такая же переселенка из Гуляйполя Марина Пурик, которая воспитала троих своих детей. Но когда рассказывает о приемных, не сдерживает слез.

— Я их на время взяла, потому что мне так их жаль. Я до сих пор не понимаю, как мать могла их оставить прямо под обстрелами.

Эти дети просто зачахли бы, если бы у них не было родной души рядом.

Волонтеры утверждают — учитывая сложный диагноз Димы, его могли бы забрать в специнтернат, если бы не приют Марины. И он, словно чувствуя это, к женщине уже прикипел.

Волонтер Вячеслав Панасюк отмечает: дети прикипели к Марине не просто так.

— Я знаю, что дети-аутисты привыкают к людям, которые хорошо к ним относятся. Потому что они по-другому видят этот мир. И Дима так привык к Марине, даже за один день. Начал обнимать, слушать, это очень хороший знак.

Алинка тоже понемногу осваивается в новой семье. Рисует и плетет браслетики. А еще — мечтает о мире и чтобы дедушка Иван выздоровел.

Марина говорит: сейчас оформляет в соцслужбе временное попечительство над Алинкой и Димой. Но уверяет — будет опекать родных обездоленных детей столько, сколько понадобится.

Если ты тоже не хочешь оставаться в стороне или желаешь приютить ребенка, оставшегося без родительской опеки, у себя, то обратись внимание на наш материал, где мы рассказывали все нюансы процедуры.

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