“Когда стучали рельсы поезда, казалось, будто ракета летит”. Украинцы о пережитых обстрелах и эвакуации

Люди на Востоке Украины находятся под постоянными обстрелами, поэтому пытаются выехать в более безопасное место. Анастасия Филь с двумя дочерьми и матерью выехала из Константиновки, Донецкой области. Говорит: последние две недели к ним каждый день прилетали ракеты в жилые дома разных районов города.

— У нас начался сильный обстрел города. В нашем районе многие дома разрушены, у некоторых нет крыши, у нас окна посыпались. Неспокойно там, страшно, особенно за детей, да и за себя, — рассказывает Анастасия.

Женщина выехала двумя семьями вместе с друзьями. Всего 11 человек. Говорит, что нынешние обстоятельства очень сплотили всех. Люди помогают друг другу и продуктами, и морально. Раньше уезжать не решались — не хотели покидать свой дом и родственников. Также переживали из-за финансовой стороны переезда.

— Нам посоветовали, если мы уедем, нам помогут финансово, продуктами, возможно, еще какая-нибудь социальная помощь будет — посмотрим, верим только в Бога, если честно, — признается женщина.

Остаться в Константиновке было морально сложно, говорит Анастасия. Из-за непрекращающихся обстрелов дети и взрослые жили в постоянном страхе за свою жизнь.

Очень сильно испугались дети, ну и мать тоже, конечно, все на успокоительных.

— Мне и самой… Мы уже в поезде и плакали, потом смеялись — в общем, держимся, хорошо, что две семьи, друг друга поддерживали: обнимем, поговорим, — делится Анастасия.

Муж женщины остался в городе присматривать за домом. Куда пойти во Львове, семья еще не знает, знакомых или родственников здесь у них нет, но все надеются на поддержку волонтеров.

— Мы сейчас еще на эмоциях, потому что приехали оттуда, где постоянный шум, а тут все иначе. Не совсем еще адаптировались, — отмечает Анастасия.

История женщины, которая дважды эвакуировалась из Константиновки

Виктория Анисимова с 18-летним сыном уже во второй раз выехала из Константиновки. Первый раз они покидали город в начале апреля, но через три месяца вернулись домой. Но уже через три недели жизни в Константиновке поняли — нужно уезжать снова. Во второй раз семья едет снова к родственникам в Ужгород.

Дома стало только хуже, гораздо хуже. В поселке, в котором я живу, уже не знаю, сколько было “прилетов”.

— Два человека умерли в поле. В поле выехал трактор — осколками мужчину убило, — рассказывает Виктория.

Муж женщины не захотел уезжать снова и остался дома.

— У нас дома большое хозяйство, техника. Он работает спасателем в городской пожарной команде. В нашем городе был “прилет” и повредило наш автомобиль. Мы даже не могли машиной уехать. Сейчас запчастей нигде не купишь, потому что все выехали, — признается Виктория.

Семья Анисимовых уже во второй раз убегает от войны. В 2014 году они переселились из Донецка, а теперь снова спасаются от военных действий.

— У нас в Донецке остался дом. Мы тогда только отстроили его, как пришлось оставить. Переехали тогда в Константиновку, в бабушкин дом. Теперь надо и отсюда бежать. Надеемся на нашу победу, — делится Виктория.

В 71 год решилась на эвакуацию

Вере Белей 71 год, она передвигается на колесном кресле. Женщина из Торецка. Последние десять лет не выходила за пределы собственного двора. Но из-за сильных обстрелов ее сын, живущий в Германии, уговорил мать поехать к нему. Всю дорогу в поезде и на вокзале женщине помогают волонтеры.

— Вот ребята мне помогают, дай им Бог здоровья. Они великие молодцы, я бы их всех расцеловала. И в поезде я отправила благодарность на горячую линию за помощь. Я вообще не ожидала, что настолько волонтеры хорошо, слаженно и внимательно работают.

Если бы я знала, что они так работают, я бы давно оттуда уехала, — рассказывает Вера.

Сын звал мать к себе еще в 2014 году, но женщина не представляла своей жизни без родного дома. Вера надеялась, что военные действия стихнут и все наладится, однако сейчас в родном Торецке нет покоя.

— Прилетел снаряд — выбило окна, в доме огромные трещины. Все окна вылетели в каждой комнате. В том месте, где я живу, никого уже не осталось, я там была одна. Даже помочь принести хлеба было некому, — рассказывает женщина.

Многие горожане, по словам Веры, выехали сразу с маленькими детьми, а когда потратили все деньги, снова вернулись домой. Работы сейчас в городе нет, шахты все закрыты, работников увольняли — жить не на что. Женщина получает пенсию, однако если фронт подойдет ближе, тех денег может не быть, говорит Вера. С каждым днем ​​дома женщине становилось все страшнее.

— Конечно, было страшно. Я вышла на террасу, а оно как выстрелит. И ты слышишь: в одну сторону полетело, тогда в другую сторону полетело.

Снаряд разорвался возле меня недалеко, что я думала, что у меня перепонки лопнут, — вспоминает пенсионерка.

Ее сын более 25 лет живет в Германии. Наконец уговорил мать уехать. Волонтеры помогли женщине купить билет на автобус и пообещали помочь с посадкой.

Даже в поезде было страшно

Юля Олейник с двумя детьми и мужем выехала из Бахмута в конце мая. Она уже успела обустроиться во Львове, теперь решила забрать бабушку.

— Мы приехали, зарегистрировались в районной администрации, нас поселили сначала в лицей. Оттуда переселили в общежитие. Поэтому я попросила хотя бы бабушку к нам заселить, потому что ей некуда идти во Львове. Арендовать жилье очень дорого, — рассказывает Юля.

69-летняя Галина Авраменко до последнего не хотела уезжать из Бахмута. Даже когда ехала в поезде, женщину охватил страх.

— Когда стучали рельсы поезда, казалось, что ракета летит.

Меня охватил такой страх, как будто ты стоишь во дворе и взрывы рядом с тобой.

— Я не могла спать, ждала полпятого утра, ждала трех часов ночи — просто лежала, — делится Галина.

Света, воды и газа в Бахмуте периодически не было. Перед выездом Галина регистрировалась в городском совете. Однако на вокзале и в эвакуационном поезде женщине не выдали специальный талон, позволяющий получить во Львове одноразовую выплату от государства, без него пенсионерка не может получить помощь. Внучка оббегала всех на вокзале, но денег так и не забрала.

— Я спрашивала волонтера, почему не дали талон, спрашивала начальника поезда и работников Укрпочты, все кивают друг друга в сторону и говорят, что не несут за это ответственности. Здесь также нельзя зарегистрироваться. Теперь только обращаться в ЦНАП и ждать полтора месяца первой выплаты, — рассказывает Юля.

Ребенок войны, снова убегающий от ужаса

Людмила Кияшко приехала во Львов из Константиновки. Перед выездом волонтеры записали ее в список эвакуированных, однако во Львове женщины в списках уже не нашли.

— Мне негде здесь жить вообще, если кто поселит, я буду рада. Я ребёнок войны, мне 80 лет. Я надеюсь, что найду, где переночевать. Я могла бы поехать к подруге в Словакию, — рассказывает Людмила.

Женщина выкладывала чертежи в училище в Константиновке. Недавно россияне попали ракетой и разрушили образовательное учреждение.

— Мое училище разбили, теперь медучилище разбили — “прилеты” каждый день. В четыре утра начинаются взрывы. Я уже в ванной расстилала матрас, там и спала, потому что очень страшно. Я говорила дочери, что еще немного и сойду с ума, но нашу психбольницу тоже разрушили российские военные, — делится женщина.

Украинцы готовы помогать друг другу всем, чем могут, и не оставляют никого в беде. Ранее мы рассказывали, как волонтеры в Гуляйполе спасли детей и нашли для них семью.

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