Розповіді

Втретє розпочати з “нуля”: історія родини переселенців, яких війна вже кілька разів гнала з дому

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Липня 2023, 17:00
Бізнес під час війни

Більше новин
Вибухи в Одесі 19 липня 2023 року
Гучна ніч для багатьох регіонів: наслідки вибухів в Одесі та інших містах
Агрус
Обрізка аґрусу влітку: як здійснити й що для цього потрібно — покрокова інструкція
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Запорізька АЕС
Готуються імітаційні обстріли станції! ГУР про можливість провокації росіян на Запорізькій АЕС
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вибухи в Одесі 19 липня 2023 року
Гучна ніч для багатьох регіонів: наслідки вибухів в Одесі та інших містах
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Запорізька АЕС
Готуються імітаційні обстріли станції! ГУР про можливість провокації росіян на Запорізькій АЕС
що подивитися в Яремче
Перлина Карпат! Що подивитися у Яремчі: визначні місця, пам’ятки та розваги

Відео
0:11:52
Запорізька АЕС

Готуються імітаційні обстріли станції! ГУР про можливість провокації росіян на Запорізькій АЕС
0:03:18
обстріл Одеської області
Зрозуміла, що не впорається, тому почала кричати… Наслідки обстрілу Одеської області очима очевидців
0:05:11
Загинув Ярослав Пікуза
Мріяв збудувати дім для безпритульних тварин, але загинув під Бахмутом… Історія воїна та медійника Ярослава Пікузи
Карта бойових дій в Україні
Через передову до Криму — новий шлях від окупантів для російських туристів: карта бойових дій в Україні 19 липня в режимі онлайн
0:04:30
Історії воїнів
Руки та ноги просто висіли! Історії воїнів, які знайшли сили йти далі після тяжких поранень
0:01:38
Гаубиця Д-30
Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотні хвостиків чекають на родини. Яка доля тварин, урятованих після підриву ГЕС? Як їм допомогти
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги
Більше відео
Вікторія Шинкаренко: інтерв’ю з волонтеркою про ставлення суспільства до ветеранів
Читати далі
Мотивацією було, щоб діти й онуки не зустріли цю війну. Але, мабуть, недопрацювали! Інтерв’ю з директоркою Будинку ветеранів у Рівному Вікторією Шинкаренко

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь