Прийде момент, і ми побачимо! Зеленський прокоментував рішення США не надавати далекобійні ракети ATACMS

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до США, у результаті зустрічей стало відомо, що США поки що не передають Україні далекобійні ракети ATACMS.

Володимир Зеленський ексклюзивно для Фактів ICTV прокоментував це рішення США. Глава держави зазначив, що Україна потужно працює над нашими далекобійними можливостями.

Якщо наш народ мені довіряє, то буде так само, як з F-16. Ми розуміємо, як буде. Прийде момент, і ми всі це побачимо, — наголосив президент.

Про фінансування від США

Також він відповів на запитання, чи є в України план Б, якщо фінансування від США зменшиться.

Зараз також дивляться

— Не думаємо про план Б. З командою сильно працювали в Конгресі Сполучених Штатів, говорили з конгресменами та сенаторами, спілкувалися абсолютно відверто.

В деталях розумію, що у нас відбувається, починаючи від поля бою до економічних процесів. Вони (у конгресі — ред.) отримали всі відповіді. Я думаю, що буде нормальний результат, — поділився президент.

Раніше стало відомо, що США замовили ракети середньої дальності для України. Ми розповідали про характеристики ракет AIM-120 AMRAAM.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.