Ексклюзиви

Прийде момент, і ми побачимо! Зеленський прокоментував рішення США не надавати далекобійні ракети ATACMS

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2023, 12:00
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS

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