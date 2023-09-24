Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в США, в результате встреч стало известно, что США пока не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Владимир Зеленский эксклюзивно для Фактов ICTV прокомментировал это решение США. Глава государства отметил, что Украина мощно работает над нашими дальнобойными возможностями.

Если наш народ мне доверяет, то будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. Придет момент, и мы все это увидим, — подчеркнул президент.

О финансировании от США

Также он ответил на вопрос, есть ли у Украины план Б, если финансирование от США уменьшится.

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— Не думаем о плане Б. С командой сильно работали в Конгрессе Соединенных Штатов, разговаривали с конгрессменами и сенаторами, общались совершенно откровенно.

В деталях понимаю, что у нас происходит, начиная от поля боя до экономических процессов. Они (в Конгрессе — ред.) получили все ответы. Я думаю, что будет нормальный результат, — поделился президент.

Ранее стало известно, что США заказали ракеты средней дальности для Украины. Мы рассказывали о характеристиках ракет AIM-120 AMRAAM.

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