Эксклюзивы

Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 сентября 2023, 12:00
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS

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Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS
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