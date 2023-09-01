Сверхзвуковые и работают в любую погоду: характеристики ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM

США заказали ракеты средней дальности для Украины. Соединенные штаты заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет средней дальности класса “воздух-воздух” AIM-120 AMRAAM, говорится на сайте Министерства обороны США.

Впрочем, дату поставки и количество ракет не указали, но известна сумма контракта — $192 млн.

Речь идет о том, что ракеты Raytheon Missiles and Defense будет закупать из разных источников. Сам контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года. Средства на их закупку выделяют из программы Инициатива содействия безопасности в Украине.

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Мы расскажем, что известно об этих ракетах и какие характеристики AIM-120 AMRAAM.

AIM-120 AMRAAM: что это за ракета

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) является американской ракетой класса “воздух-воздух”. Она управляема, может применяться при любой погоде и предназначена для поражения воздушных целей врага за пределами прямой видимости.

Ракета AIM-120 выполнена по обычной аэродинамической схеме и состоит из трех отсеков: основного, боевого (БК) и хвостового. Имеет крестообразное крыло небольшой площади, обеспечивающее достаточную маневренность на малых скоростях полета и крестообразные рули в хвостовом оперении.

Корпус SD изготовлен из стали, окрашенной в серый цвет и может выдерживать значительную кинетическую температуру.

Кроме того, ракета AIM-120 AMRAAM легкая и эффективная, имеет комбинацию инерциальной навигации — сама может определять координаты и параметры движения цели.

Чтобы найти намеченную цель и перехватить ее, на ракете установлен бортовой активный радар.

Эта ракета класса “воздух-воздух”, но ее можно запускать не только с истребителей, но и с пусковой установки. В зенитном варианте их можно запускать из контейнеров. Шесть таких контейнеров установлены на пусковой установке ЗРК NASAMS.

Ракеты AMRAAM имеют ряд модификаций, с которыми только улучшаются характеристики: AIM-120A, A1M-120B, AIM-120B+, AIM-120C и AIM-120C-5.

AIM-120A — базовая модификация.

Технические характеристики ракеты AIM-120A

Различные модификации ракет AMRAAM имеют разную дальность, вес и скорость.

Общие характеристики базовой модификации:

основная функция — тактическая ракета “воздух-воздух”;

длина — 366 см;

вес при запуске — 150,75 кг;

диаметр — 17,78 см;

дальность — 55–75 км;

скорость — сверхзвуковая;

боеголовка — взрывной фрагмент.

Цена ракет AMRAAM зависит от модификации. AIM-120C стоит $300-400 тыс., а последняя модель AIM-120D — около $700 тыс.

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