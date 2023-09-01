Надзвукові та працюють у будь-яку погоду: характеристики ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM

США замовили ракети середньої дальності для України. Сполучені Штати уклали контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу “повітря-повітря” AIM-120 AMRAAM, йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Утім, дату постачання і кількість ракет не зазначили, але відома сума контракту — $192 мільйони.
Йдеться, що ракети Raytheon Missiles and Defense закуплятиме з різних джерел. Сам контракт розрахований до 29 листопада 2024 року. Кошти на їхню закупівлю виділяють з програми Ініціатива сприяння безпеці в Україні.
Ми розповімо, що відомо про ці ракети та які характеристики AIM-120 AMRAAM.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) є американською ракетою класу “повітря-повітря”. Вона є керованою, може застосовуватися при будь-якій погоді та призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості.
Ракета AIM-120 виконана за звичайною аеродинамічною схемою і складається з трьох відсіків: основного, бойового (БК) і хвостового. Має хрестоподібне крило невеликої площі, що забезпечує достатню маневровість на малих швидкостях польоту, і хрестоподібні рулі у хвостовому оперенні.
Корпус SD виготовлений зі сталі, яка пофарбована в сірий колір та може витримувати значну кінетичну температуру.
Корпус SD виготовлений зі сталі, яка пофарбована в сірий колір та може витримувати значну кінетичну температуру.
Крім цього, ракета AIM-120 AMRAAM легка та ефективна, має комбінацію інерціальної навігації — сама може визначати координати та параметри руху цілі.
Щоб знайти намічену ціль та перехопити її, на ракеті встановлений бортовий активний радар.
Щоб знайти намічену ціль та перехопити її, на ракеті встановлений бортовий активний радар.
Ця ракета класу “повітря-повітря”, але її можна запускати не лише з винищувачів, а й з пускової установки. У зенітному варіанті їх можна запускати з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці ЗРК NASAMS.
Ракети AMRAAM мають низку модифікацій, з якими характеристики лише покращуються: AIM-120A, A1M-120B, AIM-120B+, AIM-120C і AIM-120C-5.
AIM-120A — базова модифікація.
AIM-120A — базова модифікація.
Різні модифікації ракет AMRAAM мають різну дальність, вагу та швидкість.
Загальні характеристики базової модифікації:
Ціна ракет AMRAAM залежить від модифікації. AIM-120C коштує $300-400 тис., а остання модель AIM-120D — близько $700 тис.
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