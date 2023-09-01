Війна в Україні

Надзвукові та працюють у будь-яку погоду: характеристики ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 12:03
Ракети AMRAAM: характеристики, дальність, ціна
Фото: Getty Images

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