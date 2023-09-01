Надзвукові та працюють у будь-яку погоду: характеристики ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM

США замовили ракети середньої дальності для України. Сполучені Штати уклали контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу “повітря-повітря” AIM-120 AMRAAM, йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Утім, дату постачання і кількість ракет не зазначили, але відома сума контракту — $192 мільйони.

Йдеться, що ракети Raytheon Missiles and Defense закуплятиме з різних джерел. Сам контракт розрахований до 29 листопада 2024 року. Кошти на їхню закупівлю виділяють з програми Ініціатива сприяння безпеці в Україні.

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Ми розповімо, що відомо про ці ракети та які характеристики AIM-120 AMRAAM.

AIM-120 AMRAAM: що це за ракета

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) є американською ракетою класу “повітря-повітря”. Вона є керованою, може застосовуватися при будь-якій погоді та призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості.

Ракета AIM-120 виконана за звичайною аеродинамічною схемою і складається з трьох відсіків: основного, бойового (БК) і хвостового. Має хрестоподібне крило невеликої площі, що забезпечує достатню маневровість на малих швидкостях польоту, і хрестоподібні рулі у хвостовому оперенні.

Корпус SD виготовлений зі сталі, яка пофарбована в сірий колір та може витримувати значну кінетичну температуру.

Крім цього, ракета AIM-120 AMRAAM легка та ефективна, має комбінацію інерціальної навігації — сама може визначати координати та параметри руху цілі.

Щоб знайти намічену ціль та перехопити її, на ракеті встановлений бортовий активний радар.

Ця ракета класу “повітря-повітря”, але її можна запускати не лише з винищувачів, а й з пускової установки. У зенітному варіанті їх можна запускати з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці ЗРК NASAMS.

Ракети AMRAAM мають низку модифікацій, з якими характеристики лише покращуються: AIM-120A, A1M-120B, AIM-120B+, AIM-120C і AIM-120C-5.

AIM-120A — базова модифікація.

Технічні характеристики ракети AIM-120A

Різні модифікації ракет AMRAAM мають різну дальність, вагу та швидкість.

Загальні характеристики базової модифікації:

основна функція — тактична ракета “повітря-повітря”;

довжина — 366 см;

вага при запуску — 150,75 кг;

діаметр — 17,78 см;

дальність — 55–75 км;

швидкість — надзвукова;

боєголовка — вибуховий фрагмент.

Ціна ракет AMRAAM залежить від модифікації. AIM-120C коштує $300-400 тис., а остання модель AIM-120D — близько $700 тис.

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