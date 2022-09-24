Вылавливают людей на улицах и заставляют “правильно” голосовать — псевдореферендум в Мелитополе

В оккупированной части Запорожской области тоже происходит профанация, которую российские оккупанты называют “референдумом”.

В Мелитополе захватчики и коллаборанты обходят квартиры и проводят так называемое “голосование”.

Мэр города Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, как проходит псевдореферендум и как работает партизанское сопротивление в оккупированных городах.

Никто не поддерживает. Никто не желает голосовать. Действительно, вчера начали ходить по каким-то улицам и домам, но люди массово не открывают двери, — говорит мэр Мелитополя.

Россияне вылавливают людей на улицах и заставляют “голосовать” прямо там. Бросить “бюллетень” можно не только за себя, но и за всю семью.

По словам Федорова, все равно абсолютное большинство украинцев сопротивляются и голосуют против присоединения к РФ.

Ярким доказательством этому является то, что вчера, 23 сентября, в Мелитополе уничтожили двух коллаборантов, которые помогли врагу организовать железнодорожную перевозку боеприпасов и тяжелого вооружения.

Мэр Мелитополя призывает украинцев со временно оккупированных территорий Запорожской области выезжать в Грузию или страны ЕС через Крым. Потому что оккупанты уже массово начинают вручать мужчинам повестки после сбора их личных данных.

Скоро начнется полноценная охота за нашими мужчинами, чтобы использовать их как пушечное мясо, — предупреждает Федоров.

Оставаться в регионе небезопасно. Сегодня утром россияне совершили новую ракетную атаку на областной центр. Читай, что известно про обстрел Запорожья 24 сентября.

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