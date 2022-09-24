Россияне ударили ракетами по Запорожью: загорелся жилой дом, есть погибшие и раненые

Утром 24 сентября россияне совершили новую ракетную атаку на Запорожье.

Об этом пишет глава ОГА Александр Старух. Известно по меньшей мере о пяти вражеских прилетах по городу.

Одна из ракет врага попала в жилищный сектор областного центра, где мирно спали жители. Вспыхнул пожар в многоэтажном доме.

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К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь, — сообщил Старух.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Фото: Александр Старух

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