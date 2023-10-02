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Сдавались в плен тремя волнами! Как оккупант заставил сдаться ВСУ 11 российских военных

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 02 октября 2023, 21:00

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