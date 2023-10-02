Сдавались в плен тремя волнами! Как оккупант заставил сдаться ВСУ 11 российских военных

В Главном управлении разведки Украины рассказали о спецоперации Барыня. Наши спецназовцы убедили сдаться 28-летнего кадрового российского офицера Даниила Алферова, а он уже уговорил еще 11 своих сослужащих пойти вместе с ним.

Осваивал профессию военного с детства, окончил военное училище и служил в российской армии на территории Дагестана. Кадровый российский военный Даниил Алферов еще до разрешения Кремлем полномасштабной войны против Украины увидел, что все величие российского войска осталось только на бумаге. Поэтому приложил немало усилий, чтобы стать гражданским.

Мужчину, по его словам, 20 раз арестовывала военная полиция и открывала уголовное производство. Но безудержное желание разорвать какие-либо связи с войском и уехать за пределы России не помогли избежать мобилизации уже во время полномасштабной войны.

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В марте 2023 года мужчину вызвали в военкомат на допрос, где его уже ждали представители ФСБ.

Меня, мягко говоря, вынудили подписать контракт.

И уже летом этого года Алферов через Крым попал на южный фронт в Херсонской области. Впрочем, украинские спецслужбы сработали на опережение и вышли на лейтенанта через социальные сети.

Отношение командования, отсутствие обеспечения, выплат и постоянное давление ВСУ только способствовали деморализации сослуживцев Алферова. Поэтому он не только согласился спасти свою жизнь, но и убедил 11 российских армейцев сдаться в плен. Говорит, что пытался общаться только с теми, у кого видел разум в глазах.

А вот людоедами мужчина называет тех, кто приехал в Украину с невыносимым желанием издеваться, пытать и убивать. Причем неважно кого, даже своих. Так что тех, кого такой порядок не устраивал, долго убеждать не пришлось.

Сдавались в плен российские армейцы тремя волнами: дважды четыре и последний раз — трое. Впрочем, массовое исчезновение бойцов с позиций уже начало представлять угрозу жизни и самого Алферова. Поэтому была осуществлена операция контролируемого вывода мужчины на подконтрольную Украине территорию.

11 пленных российских армейцев сейчас пополнили обменный фонд. Однако для самого Алферова возвращение в РФ теперь смертельно опасно. И хотя дома его ждут мать и брат, возвращаться домой к свержению режима он не планирует. Говорит, что готов пройти все проверки, чтобы стать на защиту Украины.

Ускорить падение диктаторского режима может массовая сдача в плен российских военных. Последние несколько месяцев количество интересующихся таким вариантом возросло. На горячую линию программы Хочу жить, которая уже год как работает в Украине и предлагает оккупантам сдаться в плен, ежедневно поступают сотни звонков.

В то же время, неизвестно, на что остается надеяться украинцам в плену, ведь россияне не соблюдают никаких международных правил и конвенций. Поэтому обменный фонд всегда необходим, ведь около 90% украинских военнопленных прошли через пытки. Читай, что еще генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал о плене.

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