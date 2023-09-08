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90% украинских пленных проходят пытки — генпрокурор об ужасах плена в РФ

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 сентября 2023, 09:00
Скільки українських полонених страждають від катувань: дані генпрокурора
Фото: Pixabay

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