90% украинских пленных проходят пытки — генпрокурор об ужасах плена в РФ

На деоккупированных территориях в разных областях Украины находили пыточны, где российские военные издевались над украинцами. Для оккупантов пытки как один из способов ведения войны.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуальным насилием или другие формы жестокого обращения в российском плену.

Расследование российских пыток

По его словам, на всех деоккупированных территориях украинская сторона находит подобные показания, и только в Херсонской области зафиксировано 11 пыточных. А в Харьковской области расследуется около 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших.

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Костин рассказал, что уже удалось идентифицировать 156 российских военных и представителей оккупантов, которым объявлены подозрения.

Против 114 подозреваемых направили обвинительные акты в суд. Еще 35 солдатам РФ вынесли приговор за пытки и жестокое обращение как военные преступления.

Генпрокурор также поделился историей одного херсонца. Мужчина был владельцем кофейни и помогал протестующим против оккупации: в кафе давал первую помощь, давал пить воду, умываться и т.д. Россияне задержали его по сфабрикованным обвинениям. Его пытали 17 дней, угрожали изнасиловать жену и отдать ребенка в детский дом. Отпустили только, когда семья заплатила 100 тыс. грн, но перед этим заставили на видео сказать, что эти средства идут в поддержку войны против Украины.

— Установлено более 160 человек, пострадавших от рук российских изуверов. Тысячи других еще остаются в российском плену, — акцентировал Костин. Он призвал мир объединиться для освобождения украинских пленникых.

Сколько украинцев считаются пропавшими при особых обстоятельствах

На пресс-конференции уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ответил на вопросы Интерфакс-Украина и сообщил, что около 25 тыс. граждан Украины могут считаться пропавшими при особых обстоятельствах. То есть, быть гражданскими заложниками и находиться в российском плену.

— Относительно гражданских заложников, по моей информации, примерно 25 тыс. граждан Украины могут считаться исчезнувшими при особых обстоятельствах.

Ситуация у нас не меняется, она крайне ужасна: фактически каждый день россияне задерживают гражданских на временно оккупированных территориях, и так пополняют этот список, — сказал он.

Много российских пыточных обнаружили в Херсоне. Ранее мы рассказывали о доказательствах причастности россиян к пыткам.

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