Никогда не голосовал за Путина, а на войну пошел. История пленного россиянина

Никогда не голосовал за Путина и Единую Россию, потому что, говорит, врут. Впрочем, по их приказу, безропотно двинулся на бессмысленную войну против украинцев.

Военнопленный Роман уверен: ему просто посчастливилось остаться в живых, пусть даже потерпев несколько ранений.

Сейчас он свидетельствует в СБУ и сам не понимает, ради чего ввязался во все это. Дома мобилизованного ждет жена, которая, услышав в трубке его голос, едва удержалась от истерики.

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46-летнему водителю хлебовоза Роману повестку принес лично руководитель. Как рассказывает мужчина, сначала стояли в Луганской области, но недавно подразделение стремительно перебросили на Запорожье.

Ничего не объясняли. Построили, посадили и сказали ехать.

Как выяснилось, их бросили сдерживать наступление украинской армии. Впрочем, уже через несколько дней Роман получил ранения и с несколькими приспешниками оказался в плену. Теперь мужчина погружается в размышления о бессмысленности войны, которую развязала его страна.

Роман, с которым сейчас работают следователи СБУ, уверяет, что по возвращении домой ни при каких обстоятельствах на войну больше не поедет.

А раньше мы тоже рассказывали, как живут российские военнопленные в Украине.

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