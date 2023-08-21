Получают зарплату и блага цивилизации. Как живут российские военнопленные в Украине — репортаж

За время полномасштабной войны произошло 48 обменов пленными. Продолжается работа над организацией следующих. Украина даже готова обменивать российских гражданских, получивших приговоры и находящихся в тюрьмах за поддержку Украины.

За последние две недели обменный фонд пополнился более чем на 200 российских пленных. Каждый пятый сдался добровольно, по программе Хочу жить. Они могут просить убежища в Украине или Европе.

Как живут российские пленные в Украине — репортаж

Российские пленные благодарны за еду, безопасный сон, а также за работу. Об этом они рассказали на пресс-конференции. За что воевали — объяснить трудно даже им.

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Условия содержания российских пленников неоднократно демонстрировались. Жизнь на Западе страны, подальше от фронта — требование Женевской конвенции. Их кормят трижды в день, они ходят в церковь и получают зарплату, потому что работают.

Офицеры могут отказаться. Рядовые солдаты работают обязательно, получая 40 грн за день работы.

Я из Мариуполя, пошел в военкомат, мне там пообещали хорошую зарплату, около 204 тыс. рублей, — говорит военнопленный.

Другой, из Северной Осетии, был осужден. Никита и Евгений родом из Луганска и Донецка. Когда Россия оккупировала их дом, они учились в школе.

В истории было написано, что Украина напала на Донбасс, — говорит Никита.

У Евгения была возможность выехать на учебу в Европу, но мать его не пустила. После 24 февраля он попал в ФСБ, потому что сфотографировал мост в Новоазовске. Его месяц держали в подвале, пытали, затем отправили на фронт, чтобы “искупить грехи” перед Россией.

В плен Евгений сдался самостоятельно, за день до штурма, о котором предупредил военных ВСУ. Он отказывается возвращаться в “русский мир”. Таких, как Евгений, на самом деле единицы. Кто-то хочет находиться в Украине только до завершения войны.

В ГУР говорят, 20 тыс. россиян обратились по программе Хочу жить, а также есть те, кто хочет присоединиться к ВСУ. Россия ежемесячно мобилизует около 20 тыс. человек. Никита, например, хочет вернуться в Россию, поэтому во второй раз идет на обмен. Не отпускать таких Украина не имеет права.

Число украинцев в российском плену не разглашается. Однако условия пребывания россиян в украинском плену регулярно проверяют Красный крест и ООН, а условия украинских военных в РФ — ни один из международных органов.

О бесчеловечных условиях рассказывают те, кто оттуда вернулся — за время полномасштабной войны это 2598 украинцев.

Раньше мы рассказывали, как в оккупации работает движение сопротивления Жовта стрічка.

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