Обрести душевный покой и силу духа в Лавре! Реабилитация для бойцов в главной святыне страны

Духовное восстановление культурой — именно так называется программа реабилитации, моральной и духовной поддержки наших воинов, начало которой положили в Киево-Печерской Лавре.

Первыми на восстановление в Лавру пришли военные капелланы. Тщательно и аккуратно, слой за слоем они рисуют Архангела Михаила. Это мастер-класс по иконописи.

Отец Андрей в армии уже третий год. Был капелланом в 55-й бригаде Запорожская Сечь, а ныне в 128-м батальоне материального обеспечения.

Сейчас также смотрят

Эта возможность дает максимально разгрузиться, переключиться от всего обыденного и в это короткое время побыть в единстве с Богом, в единстве с собой, — рассказывает он.

Капелланы, как и все наши военнослужащие, нуждаются в восстановлении и отдыхе. И возможность провести это время в совместных молитвах в национальной святыне — это нечто невероятное.

Духовное восстановление культурой — программа, которую совместно с Национальным заповедником Киево-Печерская лавра организовали Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство обороны и благотворители. Ведь моральная и духовная поддержка защитников и защитниц не менее важна, чем физическая, считает руководитель заповедника.

Обороноспособность — это не только оружие. Это, прежде всего, внутренние убеждения, дух и вера. И только с этим внутри можно успешно обороняться и побеждать, — уверена заместитель министра обороны Анна Маляр.

В программе реабилитации, кроме экскурсий, посещения выставок, мастер-классов и музеев на территории заповедника, есть духовные беседы.

Организаторы программы планируют расширять и приглашать на духовную реабилитацию в Лавре военнослужащих вместе с семьями.

Напомним, ранее мы рассказывали о ветеране АТО, который нашел себя в фермерстве.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.