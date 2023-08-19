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Віднайти душевний спокій і силу духу в Лаврі! Реабілітація для бійців у головній святині країни

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 19 Серпня 2023, 13:00

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