Віднайти душевний спокій і силу духу в Лаврі! Реабілітація для бійців у головній святині країни

Духовне відновлення культурою — саме так називається програма реабілітації, моральної та духовної підтримки наших воїнів, яку започаткували у Києво-Печерській Лаврі.

Першими на відновлення завітали військові капелани. Старанно та акуратно, шар за шаром вони малюють Архистратига Михаїла. Це майстер-клас з іконопису.

Отець Андрій в армії вже третій рік. Був капеланом у 55-й бригаді Запорізька Січ, а нині у 128-му батальйоні матеріального забезпечення.

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Ця можливість дає максимально розвантажитись, переключитись від усього буденного й на цей коротенький час побути в єдності з Богом, в єдності з собою, — розповідає він.

Капелани, як і всі наші військовослужбовці, потребують відновлення та відпочинку. І можливість провести цей час у спільних молитвах в національній святині — це щось неймовірне.

Духовне відновлення культурою — програма, яку спільно з Національним заповідником Києво-Печерська лавра організували Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство оборони та благодійники.

Адже моральна та духовна підтримка захисників та захисниць не менш важлива, ніж фізична, вважає керівник заповідника.

Обороноздатність — це не тільки зброя. Це насамперед внутрішні переконання, дух і віра. І лише з цим всередині можна успішно оборонятися і перемагати, — впевнена заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У програмі реабілітації, окрім екскурсій, відвідування виставок, майстер-класів та музеїв на території заповідника, є також і духовні бесіди.

Організатори програми планують її розширювати та запрошувати на духовну реабілітацію у Лаврі військовослужбовців разом із сім’ями.

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