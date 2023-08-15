Люди

Усе, як на справжньому полі бою! Бійці батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для добровольців

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 15 Серпня 2023, 21:30

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