Усе, як на справжньому полі бою! Бійці батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для добровольців

Оборонятися, штурмувати позиції, збивати ворожі гвинтокрили й танки. На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих в умовах, наближених до реальних бойових дій.

Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмуту і зачищали від ворога околиці Хромового, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку, де нещодавно відкинули ворога на кілька кілометрів.

Останні хвилини інструктажу, і ці бійці займуть оборону. Як правильно захищатися від ворога їм розповідає Роман. За його плечима АТО, ООС, бої за Авдіївку та Світлодарську дугу.

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На нинішньому тренуванні всі добровольці. Але чи не щовихідні ці хлопці за допомогою страйкболу вчаться елементарного: стріляти, оборонятися та атакувати. Перед цим вони мали кілька днів теорій, а тепер — практика.

Тут усе, як на справжньому полі бою. Стріляють, вибухають гранати, є умовно загиблі та поранені. Не працює лише артилерія й не літають коптери. Але організатори навчань переконують, навіть цього достатньо, аби хоч трохи уявити, як десантуються бійці, атакують і зачищають окопи.

Замість важкої бронетехніки тут використовують звичайні автівки. А от знищити ворожий танк чи літак хлопці можуть зі справжньої зброї. Щоправда, трішки модифікованої. Протитанкові та протиракетні комплекси палять російську техніку віртуально.

Та найголовніше у цих навчаннях — не лише опанування зброї та ведення бою, але насамперед психологічна і моральна підготовка. На кілька годин ці хлопці забувають про своє цивільне життя та перетворюються на єдиний організм. Бо саме від злагодженості залежить успіх будь-якої операції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чуттєву історію українського захисника, що найбільше боявся не мати змоги малювати після поранення.

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