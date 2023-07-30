Під дощем, у багнюці, але сильні духом: як це — відчути себе бійцем Азова на один день

Хоч на день відчути себе бійцями легендарного Азова. Вишкіл для цивільних вперше з часу повномасштабної війни організували військові.

І були приємно здивовані, що охочих — понад тисяча. Декому з учасників ще немає 18 років, дехто служить в інших бригадах, але в усіх є велике бажання випробувати свою силу та поспілкуватись з героями, які боронили Маріуполь.

Знайомитись між собою учасники встигають хіба під час заняття з фізичної підготовки. Хто не виконав першу вправу — одразу відтискається.

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Настанови новобранцям дає Хімік — легендарний захисник Маріуполя й Азовсталі, який повернувся з російського полону. Військовий попереджає, що легко не буде, хоч навантаження щонайменше втричі легші, ніж за реальної підготовки азовців.

Тим паче надихають не зупинятися ті, хто пройшов пекельні бої. Серед інструкторів — військовий на позивний Буйвол, який втратив ногу в Маріуполі. За роки служби Буйвол цінує в Азові дисципліну, мотивацію, відсутність дідівщини й акцент на збереженні життя підлеглих. Тож під керівництвом інструктора розпочинається заняття з тактики.

Та з кожною годиною вишколу дощ посилюється. З думкою, що на війні погоду не вибирають, учасники вчать основи тактичної медицини: запам’ятовують, як користуватись турнікетом та евакуйовують пораненого з поля бою.

Ми беремо тільки добровольців, тільки вмотивованих бійців і тільки через такі вишколи можемо частково показати, як ми навчаємо, — розповідає координаторка рекрутенгових центрів Азову Ярослава Кашка.

Щоб потрапити у бригаду, вишколу, звісно, замало. Потрібно заповнити заявку, пройти співбесіду і тільки після цього — курс молодого бійця тривалістю чотири тижні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію сапера, що рятує українців.

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