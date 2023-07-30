Под дождем, в грязи, но сильные духом: как это — почувствовать себя бойцом Азова на один день

Хоть на день почувствовать себя бойцами легендарного Азова. Обучение для гражданских впервые со времени полномасштабной войны организовали военные.

И были приятно удивлены, ведь желающих больше тысячи. Некоторым из участников еще нет 18 лет, кое-кто служит в других бригадах, но у всех есть большое желание испытать свою силу и пообщаться с героями, защищавшими Мариуполь.

Знакомиться между собой участники успевают разве что во время занятия по физической подготовке. Кто не выполнил первое упражнение — сразу отжимается.

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Руководства новобранцам дает Химик — вернувшийся из российского плена легендарный защитник Мариуполя и Азовстали. Военный предупреждает, что просто не будет, хотя нагрузка как минимум в три раза легче, чем при реальной подготовке азовцев.

Тем более вдохновляют не останавливаться те, кто прошел адские бои. Среди инструкторов — военный на позывной Буйвол, потерявший ногу в Мариуполе. За годы службы Буйвол ценит в Азове дисциплину, мотивацию, отсутствие дедовщины и упор на сохранение жизни подчиненных. Поэтому под руководством инструктора начинается занятие по тактике.

Но с каждым часом подготовки дождь усиливается. С мыслью, что на войне погоду не выбирают, участники учат основы тактической медицины: запоминают, как пользоваться турникетом и эвакуируют раненого с поля боя.

Мы берем только добровольцев, только мотивированных бойцов и только через такие выучки можем частично показать, как мы учим, — рассказывает координатор рекрутенговых центров Азова Ярослава Кашка.

Чтобы попасть в бригаду, военной подготовки, конечно, мало. Нужно заполнить заявку, пройти собеседование и только после этого — курс молодого бойца продолжительностью четыре недели.

Напомним, ранее мы рассказывали историю спасающего украинцев сапера.

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