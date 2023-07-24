Люди

Все, что им не нужно, россияне выбросили на нашу землю. Сапер рассказал, как спасает украинцев

Людмила Цымбалюк 24 июля 2023, 21:00
Андрій Зарічний: історія сапера про розмінування Київщини, Харківщини та Херсонщини

Больше видео
0:03:33
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Бионической рукой уже играет с полуторагодовалым сыном! История несокрушимого защитника о протезировании
0:05:26
Смерть військового в київській лікарні: що відомо на цю мить
В киевской больнице погиб военный. Подробности трагедии, и что рассказывают родные бойца
0:02:19
Евакуація з Донеччини
В Донецкой области снаряд попал прямо в детскую комнату. История смелой десятилетней Кристины
0:02:44
Сергій Митнивецький: історія австралійського медика, що оперував військових у Дніпрі
Преодолел почти 15 тыс. км, чтобы спасать наших бойцов! История австралийского медика, оперировавшего в больницах Днепра
Смотреть больше

Последние видео
0:03:33
Андрій Зарічний: історія сапера про розмінування Київщини, Харківщини та Херсонщини

Все, что им не нужно, россияне выбросили на нашу землю. Сапер рассказал, как спасает украинцев
0:03:33
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Бионической рукой уже играет с полуторагодовалым сыном! История несокрушимого защитника о протезировании
Карта бойових дій в Україні 24.07.2023 онлайн
Продвигаются на Юге и уничтожают врага всюду: карта боевых действий в Украине 24 июля в режиме онлайн
0:05:26
Смерть військового в київській лікарні: що відомо на цю мить
В киевской больнице погиб военный. Подробности трагедии, и что рассказывают родные бойца
0:02:25
Пожежі у Миколаєві
На Юге чаще горят леса! ГСЧС рассказывают, из-за чего происходит пожар и как его избежать
0:02:19
Евакуація з Донеччини
В Донецкой области снаряд попал прямо в детскую комнату. История смелой десятилетней Кристины
0:03:52
Атака Одеси 23.07.23
Попали в алтарь, но икона Божией Матери спасена: последствия страшной атаки на Одессу
0:02:44
Сергій Митнивецький: історія австралійського медика, що оперував військових у Дніпрі
Преодолел почти 15 тыс. км, чтобы спасать наших бойцов! История австралийского медика, оперировавшего в больницах Днепра
0:03:18
десять пикапов для ВСУ
Машины для ВСУ! Группа Бумбокс и фонд Help heroes of Ukraine купили десять пикапов для военных
0:03:32
Адаптивний одяг для військових
В Ивано-Франковске благотворители разработали первую в Украине адаптивную одежду для раненых военных
Больше видео
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Читать дальше
Бионической рукой уже играет с полуторагодовалым сыном! История несокрушимого защитника о протезировании

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь