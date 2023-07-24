Все, что им не нужно, россияне выбросили на нашу землю. Сапер рассказал, как спасает украинцев

Российские военные заминировали многие регионы нашей страны. Потому даже после победы работа саперов не закончится. Они и сейчас ежедневно, рискуя жизнью, очищают наши земли от взрывчатого железа.

Андрей Заречный — взрывотехник, которій работал в Херсонской области и видел всю подлость россиян, которые минируют школы, жилые дома, поля и леса. Он рассказал о своей работе.

По его словам, чем дольше оккупанты находятся на нашей земле, тем больше у них есть времени для минирования территорий.

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До прибытия в Херсонскую область отряд Андрея имел опыт разминирования Киевской и Харьковской областей. Саперы говорят, что пришлось выполнять такие задачи, с которыми раньше не имели дела.

— Мы столкнулись, прежде всего, с самим процессом минирования. Он был не таким, как пишут в учебниках, где был определенный шаблон. Минирование было с ловушками, — делится мужчина.

После разминирования российское железо передают в музеи как экспонаты.

Все, что им не нужно, выбросили на нашу землю! Оно хоть устаревшее, но очень опасное и приносит большие потери среди военных и гражданских, — акцентирует Андрей.

Ротация саперов длится один-два месяца. За это время нужно обезвредить как можно больше российских мин и снарядов, это могут быть тонны взрывчатых веществ.

Сапер говорит, что у них одна задача — освободить нашу землю от всех взрывоопасных предметов.

Некоторые саперы имеют опыт разминирования еще с 2014 года. Они сравнивают прошлое с сегодняшними днями и говорят, что сейчас работы гораздо больше.

Ранее мы рассказывали историю сапера Ивана Ивасенко, участвовавшего в разминировании Киевской области.

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