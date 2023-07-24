Усе, що їм непотрібно, росіяни викинули на нашу землю. Сапер розповів, як рятує українців

Російські військові замінували багато регіонів нашої країни. Тому навіть після перемоги робота саперів не закінчиться. Вони й зараз щоденно, ризикуючи життям, очищають наші землі від вибухового залізяччя.

Андрій Зарічний — вибухотехнік, який працював на Херсонщині й бачив усю підступність росіян, які мінують школи, житлові будинки, поля та ліси. Він розповів про свою роботу.

За його словами, чим довше окупанти перебувають на нашій землі, тим більше у них є часу для мінування територій. До прибуття на Херсонщину загін Андрія мав досвід розмінування Київщини та Харківщини. Сапери кажуть, що довелося виконувати такі завдання, з якими раніше не мали справи.

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— Ми стикнулися насамперед із самим процесом мінування. Воно було не таким, як пишуть у підручниках, де був певний шаблон. Мінування було з пастками, — ділиться чоловік.

Після розмінування російське залізяччя передають до музеїв як експонати.

Усе, що їм не потрібно, викинули на нашу землю! Воно хоч застаріле, але дуже небезпечне та завдає великих втрат серед військових та цивільних, — акцентує Андрій.

Ротація саперів триває один-два місяці. За цей час треба знешкодити якомога більше російських мін та снарядів, а це можуть бути тонни вибухових речовин.

Сапер каже, що мають одне завдання — звільнити нашу землю від усіх вибухонебезпечних предметів.

Деякі сапери мають досвід розмінування ще з 2014 року. Вони порівнюють минуле із сьогоденням та кажуть, що зараз роботи значно більше. Раніше ми розповідали історію сапера Івана Івасенка, що брав участь у розмінуванні Київщини.

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